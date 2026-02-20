Скандал вокруг Ashes of Creation набирает обороты: Riot могла выкупить проект, а глава Intrepid подал встречный иск

Вокруг Ashes of Creation разгорается один из самых громких судебных конфликтов в индустрии MMORPG. Генеральный директор Intrepid Studios Стивен Шариф подал встречный иск против мажоритарного акционера Роберта Доусона и связанных с ним лиц, включая TFE Games Holdings. Ранее другой инвестор, Джейсон Караманис, публично обвинил Шарифа в мошенничестве и злоупотреблениях.

Одним из самых резонансных пунктов новых документов стало утверждение, что в 2022–2023 годах некая крупная игровая компания предлагала «сотни миллионов долларов» за покупку студии и самой Ashes of Creation. Название в иске не раскрывается, однако Караманис в интервью заявил, что речь шла о Riot Games. Официального подтверждения этому нет, но, если информация верна, потенциальная сделка могла кардинально изменить судьбу проекта. Примечательно, что Riot уже несколько лет разрабатывает собственную MMO по вселенной League of Legends.

По версии Шарифа, после отказа от продажи Доусон начал кампанию по установлению контроля над компанией, якобы оказывая давление и требуя расширения своих полномочий. В иске говорится об угрозах прекращения финансирования, попытках получить дополнительные акции на льготных условиях и вмешательстве в юридические процессы студии. В мае 2024 года после конвертации долга Доусон получил около 58% акций Intrepid, сохранив за Шарифом формальный творческий контроль.

Конфликт затронул и финансовые операции. Доходы от раннего доступа в Steam оказались заморожены, а в феврале 2026 года Valve прекратила партнёрство с Intrepid, сославшись на противоречивые запросы по банковским реквизитам и обращения кредиторов. По оценкам, студия могла рассчитывать примерно на 5 млн долларов выплат.

Шариф обвиняет ответчиков в незаконном присвоении коммерческой тайны, нарушении фидуциарных обязанностей и гражданском сговоре, требуя аннулировать решения совета директоров и взыскать компенсацию. Сам он заявил, что рассчитывает доказать правоту в федеральном суде.

Ситуация вокруг Ashes of Creation остаётся крайне запутанной. Судебные разбирательства могут серьёзно повлиять как на будущее студии, так и на саму игру, за которой многие игроки следят уже не первый год.