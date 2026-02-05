Steam делает исключение и возвращает деньги за Ashes of Creation после закрытия студии

Valve возвращает деньги игрокам Ashes of Creation в Steam, даже после стандартного двухчасового/двухнедельного периода. Эта мера принята после беспрецедентного кризиса для MMO, которая собрала 3,3 миллиона долларов на Kickstarter, но теперь сталкивается с неопределённым будущим из-за отставки директора и массовых увольнений в Intrepid Studios.

То, что считалось крупнейшей краудфандинговой кампанией для MMO в истории Kickstarter, теперь движется к проблематичному завершению. Игра Ashes of Creation вышла в раннем доступе Steam в декабре 2025 года, но всего через несколько недель структура студии начала рушиться, когда Стивен Шариф, основатель и креативный директор, ушёл со своего поста.

Хотя студия анонсировала прямую трансляцию для ответа на вопросы о ситуации, многие игроки предпочли не ждать и потребовали возврата средств. Valve одобряет исключительные запросы на возврат средств, даже для пользователей, значительно превысивших стандартный двухчасовой лимит игрового времени или двухнедельный лимит владения игрой.

Чтобы увеличить шансы на возврат средств в Steam, игроки сообщают, что эффективнее отправлять запрос в службу поддержки, выбрав «У меня есть вопрос по поводу этой покупки», вместо стандартного варианта возврата. Такой подход позволяет напрямую связаться с оператором и объяснить необычную ситуацию с игрой.

Сообщество Reddit поделилось множеством историй с одобренными возвратами средств, включая случаи игроков, наигравших десятки часов. В нескольких постах подробно описаны сообщения, использованные в запросах, и представлены шаблоны, которые могут адаптировать другие пользователи.

Между тем, спонсоры Kickstarter и покупатели, приобретшие игру напрямую у Intrepid Studios, сталкиваются с более сложной ситуацией возврата своих инвестиций, поскольку им не хватает гибкости политики, которую демонстрирует Steam в этом случае.

Компания Intrepid Studios до сих пор не предоставила чёткой информации о будущем разработки Ashes of Creation после вынужденной реструктуризации, оставив тысячи игроков в неопределённости относительно судьбы одной из самых ожидаемых MMO последних лет.