В Ashes of Creation во время боя с боссом другие игроки могут атаковать вас

Создатель Ashes of Creation Стивен Шариф решил ответить на несколько вопросов в рамках AMA сообщества. Вопросы были открыты для избранных влиятельных лиц, поэтому не стоит ожидать каких-то кардинальных вопросов. Тем не менее, несколько актуальных тем было поднято.



Например, сочетание PvE и PvP. Большинство действий в Ashes of Creation будет происходить в открытом мире. Следовательно, во время столкновений с боссами на вас могут нападать другие игроки. Переплетение этих двух типов геймплея должно быть естественным, и команда позаботится о том, чтобы у маленьких и больших групп игроков были подходящие возможности для игры. Все дело в "естественном трении, которое возникает, когда дефицит становится фактом жизни".



Означает ли это, что в игре не будет инстансов? Нет. Часть испытаний будет изолирована от внешнего мира, так что любители подземелий с боссами или чисто PvE-рейдов тоже найдут в Ashes of Creation что-то для себя. Но как Стивен Шариф относится к зергу, учитывая, что его MMORPG опирается на открытый мир? Он не боится этого, поскольку награды ограничены и установлены таким образом, что их получает лидер группы и должен распределить их между своими товарищами. Чем больше он приглашает их присоединиться к команде, тем больше придется резать пирог.

Основным центром игрового процесса в Ashes of Creation станут узлы, предоставляющие истощающиеся ресурсы и различные преимущества (в зависимости от типа узла). Получив их под свой контроль (или став гражданином), вы получите доступ, например, к ремесленному столу и меньшей плате. Поэтому игрокам предлагается объявлять войны, чтобы получить контроль над узлом и воспользоваться предоставляемыми бонусами. Это призвано придать динамичность игровому процессу в масштабах всего мира. Горожане также могут играть активную роль, проводя политику и координируя сотрудничество.

Что мы можем использовать в Ashes of Creation? На данный момент это будут "одноручные булавы/мечи, жезлы, книги заклинаний, длинный лук, короткий лук, двуручные мечи/копья, двуручные кинжалы". Со временем двуручное оружие станет доступно и для других видов оружия.



Более подробную информацию из AMA можно найти здесь. Напомню, что вторая фаза альфа-тестирования Ashes of Creation начнется в третьем квартале этого года.