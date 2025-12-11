В раннем доступе вышла Ashes of Creation, где игроки влияют на судьбу мира

Разработчики многопользовательской MMORPG Ashes of Creation объявили о начале нового этапа тестирований в формате "раннего доступа".
В этом формате игроки смогут оценить, как их действия, триумфы и клановые распри смогут повлиять на развитие игрового мира, который, по заявлениям авторам, будет чутко реагировать как на конфликты, так и на созидательные стремления пользователей.
Релиз в Steam состоялся сегодня, 11 декабря, в 21:00 по мск — на данный момент проект эксклюзивно доступен только на этой платформе.
Как отмечают разработчики из Intrepid Studios, в своей основе AoC — это классическая MMORPG с классами (которые в игре назвали “архетипами”), прокачкой, билдами, особыми способностями и другими атрибутами жанра, которые полюбились игрокам десятилетия назад. При этом возможности классов можно будет комбинировать и дополнять разными усилениями, чтобы создать своего уникального воителя.
В качестве “революции жанра” авторы представляют систему “живого мира“, в котором игроки сами выстраивают экономику, развивают поселения, формируют взаимоотношения с разными фракциями, объявляют войны и занимаются дипломатией. Именно от пользователей зависит, как будет выглядеть мир после вложений их времени и сил в те или иные аспекты вселенной. При этом прогресс на разных серверах будет фиксироваться отдельно, чтобы каждый мог найти концепцию себе по душе.
Особенности игры
- Созданный вручную мир — каждая локация, биом и данж спроектированы живыми людьми, без участия ИИ и генератора случайных чисел. Благодаря этому игроки могут рассчитывать на захватывающие пейзажи и интригующую историю, скрытую в декорациях;
- Пользовательская экономика — игроки сами решают, как будут формироваться цены, значимость крафта, торговые пути и точки сбыта. Пользователи могут как развивать свою торговую кампанию, так и грабить караваны соседа;
- Сотни игроков на одном поле боя — если дело дойдёт до драки, то стоит позвать всех друзей и знакомых, так как в битве смогут участвовать целые армии, в том числе с поддержкой логистики;
- Продуманный PvE-контент — тем, кому по душе изучение мира, тоже найдётся чем заняться. Кроме созданных вручную биомов и локаций, можно отправиться на изучение опасных данжей, скрывающих ценные сокровища, необходимые для процветания любой цивилизации;
- Отдельная история для каждого сервера — так как глобальное положение дел в мире полностью зависит от игроков, разработчики будут регулярно пополнять списки серверов, где каждый сможет либо найти фракцию себе по душе, либо попытать счастья в написании собственной истории мира.
Сказали, что покупка сейчас игры, это по-сути доступ на бета-тест, а в релизной версии будет подписочная модель, так что скип.
Так это наоборот супер, это значит что в шопе не будет пейтувина. А ранний как сейчас принято может и лет 10 длится
Как же вовка то прожила с платной покупкой и подпиской 20 лет)))
Слежу за игрой с анонса, цена нормальная, релиз в стиме, все доступно на ру регионе, только локализации нет. А так очень хочется пощупать игру, даже понимая, что она сейчас в далеком от готовности состоянии. По роликам очень зашло) в крайнем случае ну невелика потеря, 1300 это полтора раза в медаке поесть)?
графа хуже чем в world так что я лично скип