В раннем доступе вышла Ashes of Creation, где игроки влияют на судьбу мира

Разработчики многопользовательской MMORPG Ashes of Creation объявили о начале нового этапа тестирований в формате "раннего доступа".

В этом формате игроки смогут оценить, как их действия, триумфы и клановые распри смогут повлиять на развитие игрового мира, который, по заявлениям авторам, будет чутко реагировать как на конфликты, так и на созидательные стремления пользователей.

Релиз в Steam состоялся сегодня, 11 декабря, в 21:00 по мск — на данный момент проект эксклюзивно доступен только на этой платформе.

Как отмечают разработчики из Intrepid Studios, в своей основе AoC — это классическая MMORPG с классами (которые в игре назвали “архетипами”), прокачкой, билдами, особыми способностями и другими атрибутами жанра, которые полюбились игрокам десятилетия назад. При этом возможности классов можно будет комбинировать и дополнять разными усилениями, чтобы создать своего уникального воителя.

В качестве “революции жанра” авторы представляют систему “живого мира“, в котором игроки сами выстраивают экономику, развивают поселения, формируют взаимоотношения с разными фракциями, объявляют войны и занимаются дипломатией. Именно от пользователей зависит, как будет выглядеть мир после вложений их времени и сил в те или иные аспекты вселенной. При этом прогресс на разных серверах будет фиксироваться отдельно, чтобы каждый мог найти концепцию себе по душе.

Особенности игры