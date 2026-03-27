Состоялся анонс мрачной ролевой игры Ashes of Kardoria на движке Unreal Engine 5

В сервисе Steam появилась страница новой ролевой игры Ashes of Kardoria. Проект разрабатывается всего 1 человеком на движке Unreal Engine 5. Выход игры запланирован на 2 квартал 2026 года.

Сюжет Ashes of Kardoria разворачивается на острове, который страдает от чумы, недостатка продовольствия и нарастающей угрозы со стороны орков. Проект позиционируется как темное фэнтези, где отсутствуют хорошие решения, а есть только последствия выбора игрока. Главный герой должен примкнуть к 1 из 2 доступных фракций: Стражникам или Охотникам. Этот выбор полностью определит путь развития персонажа, доступное снаряжение и способы тренировки. Автор проекта обещает сюжетную кампанию продолжительностью более 20 часов и различные концовки.

Боевая система предлагает 4 основных направления: использование оружия для 1 руки, тяжелого оружия для 2 рук, комбинации из 1 клинка и 1 щита, а также стрельбу из лука. Важной частью игрового процесса станет алхимия, которая позволит создавать полезные зелья для выживания в суровых условиях. На пути игроку встретятся уникальные боссы, к каждому из которых потребуется найти свой тактический подход.

Игра рассчитана исключительно на 1 пользователя и содержит сцены жестокости, поэтому предназначена для аудитории старше 18 лет. В системных требованиях указана необходимость наличия 16 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайт свободного места на жестком диске. На данный момент страница в магазине Steam сообщает, что проект не получит перевод на русский язык. Доступными языками заявлены только английский и польский. Для создания части изображений разработчик использовал технологии искусственного интеллекта.