Ashes of the Singularity 2 получает первый геймплейный трейлер

Компании Stardock Entertainment и Oxide Games выпустили первый геймплейный трейлер Ashes of the Singularity 2, демонстрирующий невероятные масштабы RTS-сражений. Игроки смогут управлять огромными армиями и контролировать целые миры. Можно приближать камеру, чтобы увидеть сражающуюся пехоту на земле, и отдалять, чтобы увидеть эпические сражения.

В представленном трейлере показана текущая графика игры, давая фанатам представление о том, как она будет выглядеть после выхода. Учитывая масштаб сражений, эта стратегия в реальном времени не основана на микроуровневой стратегии. Ashes of the Singularity 2 стремится стать доступной игрой, успех которой зависит от позиционирования, состава отрядов и тайминга, а не от микроменеджмента.

В игре будут представлены три фракции:

Объединённые Земные Силы

Постчеловеческая Коалиция

Субстрат ИИ

В игре будут полноценная кампания, многопользовательский режим и режим мгновенного действия. Игроки будут сражаться на Земле и в других оспариваемых мирах.

В кампании Ashes of the Singularity 2 игроки возглавят Объединённые силы Земли и сразятся с экспансией постчеловечества и угрозой Субстрата. Действие игры разворачивается в недалеком будущем, где человечество борется за выживание и восстановление Земли.

Ashes of the Singularity стала технологической витриной, как и её преемница. Благодаря обновлённому движку в игре появилась возможность играть за человеческую фракцию. Предыдущая игра не могла поддерживать армию из тысяч органических, ходячих и мягких существ. На этот раз движок Oxide Games позволяет управлять огромными армиями с пехотой, техникой и мехами. Если вы хотели играть за человеческую фракцию в предыдущей игре, то ваше желание исполнилось.

Ashes of the Singularity 2 выйдет на ПК в Steam в 2026 году. Кроме того, игроки могут присоединиться к Discord-серверу Ashes of the Singularity 2, чтобы общаться с разработчиками и получать новости об игре.