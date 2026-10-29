Ashes of the Singularity 2 уже доступна на PC - сражения за контроль над Солнечной системой

Oxide Games выпустила Ashes of the Singularity 2 — масштабную стратегию в реальном времени о войне за Солнечную систему. Ролик демонстрирует огромные армии, враждующие фракции, высокотехнологичное оружие и битвы за целые миры.

Игрокам предстоит возглавить силы Земли, механический ИИ Substrate или загадочную Post-Human Coalition и привести свою сторону к победе в кампании.

Помимо одиночных сражений, игра предлагает кооперативный и соревновательный мультиплеер. Ashes of the Singularity 2 уже доступна на PC в Steam.