Доступна бесплатная демоверсия Ashes of the Singularity 2 - продолжение первой игры на движке DX12

Oxide Games и Stardock Entertainment представили бесплатную демоверсию Ashes of the Singularity II — долгожданного сиквела популярной стратегии в реальном времени. Демоверсия будет доступна с 23 февраля по 2 марта и позволит оценить ключевые нововведения игры.

В Ashes of the Singularity II игроки встают перед выбором одной из трёх фракций:

человечество;

ИИ‑субстрат;

постчеловеческая коалиция.

Цель — борьба за контроль над Солнечной системой, где победа зависит не от скорости реакции, а от умения строить долгосрочные стратегии, грамотно распределять силы и ресурсы, а также учитывать особенности местности.

Что нового в сиквеле:

Масштаб сражений. Командуйте тысячами юнитов в реальном времени на огромных картах размером с целый континент.

Командуйте тысячами юнитов в реальном времени на огромных картах размером с целый континент. Стратегический зум. Переключайтесь между уровнями обзора — от орбитальных операций до наземных боёв — для точной координации действий.

Переключайтесь между уровнями обзора — от орбитальных операций до наземных боёв — для точной координации действий. Динамичный ландшафт. Разрушайте строения, преобразуйте местность в туриниум и используйте изменения ландшафта как тактическое преимущество или для восстановления территорий.

Разрушайте строения, преобразуйте местность в туриниум и используйте изменения ландшафта как тактическое преимущество или для восстановления территорий. Акцент на стратегию. Игра вознаграждает за продуманную логистику, долгосрочное планирование и понимание влияния рельефа на ход битвы, минимизируя роль микроменеджмента и рефлексов.

Режимы игры:

Кампания. Погрузитесь в сюжет о выживании человечества в борьбе с экспансией постлюдей и махинациями Субстрата.

Погрузитесь в сюжет о выживании человечества в борьбе с экспансией постлюдей и махинациями Субстрата. Мультиплеер. Сражайтесь в PvP или объединяйтесь с друзьями в кооперативных битвах онлайн.

Сражайтесь в PvP или объединяйтесь с друзьями в кооперативных битвах онлайн. Мгновенное действие. Выберите карту и сразитесь с ИИ‑противниками, разработанными опытными стратегами.

Если Oxide выпустит сопоставимый с предыдущей частью бенчмарк для сиквела, он снова окажется в центре внимания как для тестирования производительности, так и для оценки аппаратного обеспечения.