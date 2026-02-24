ЧАТ ИГРЫ
Ashes of the Singularity 2 2026 г.
Стратегия, RTS, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
5.7 10 оценок

Доступна бесплатная демоверсия Ashes of the Singularity 2 - продолжение первой игры на движке DX12

KoRnEr KoRnEr

Oxide Games и Stardock Entertainment представили бесплатную демоверсию Ashes of the Singularity II — долгожданного сиквела популярной стратегии в реальном времени. Демоверсия будет доступна с 23 февраля по 2 марта и позволит оценить ключевые нововведения игры.

В Ashes of the Singularity II игроки встают перед выбором одной из трёх фракций:

  • человечество;
  • ИИ‑субстрат;
  • постчеловеческая коалиция.

Цель — борьба за контроль над Солнечной системой, где победа зависит не от скорости реакции, а от умения строить долгосрочные стратегии, грамотно распределять силы и ресурсы, а также учитывать особенности местности.

Что нового в сиквеле:

  • Масштаб сражений. Командуйте тысячами юнитов в реальном времени на огромных картах размером с целый континент.
  • Стратегический зум. Переключайтесь между уровнями обзора — от орбитальных операций до наземных боёв — для точной координации действий.
  • Динамичный ландшафт. Разрушайте строения, преобразуйте местность в туриниум и используйте изменения ландшафта как тактическое преимущество или для восстановления территорий.
  • Акцент на стратегию. Игра вознаграждает за продуманную логистику, долгосрочное планирование и понимание влияния рельефа на ход битвы, минимизируя роль микроменеджмента и рефлексов.
Режимы игры:

  • Кампания. Погрузитесь в сюжет о выживании человечества в борьбе с экспансией постлюдей и махинациями Субстрата.
  • Мультиплеер. Сражайтесь в PvP или объединяйтесь с друзьями в кооперативных битвах онлайн.
  • Мгновенное действие. Выберите карту и сразитесь с ИИ‑противниками, разработанными опытными стратегами.

Если Oxide выпустит сопоставимый с предыдущей частью бенчмарк для сиквела, он снова окажется в центре внимания как для тестирования производительности, так и для оценки аппаратного обеспечения.

Комментарии:  1
Listoman

Лиза наскребла на вторую часть бенчмарка для своего отсталого железа?)

1