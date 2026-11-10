Релиз Ashes of the Singularity II обернулся шквалом критики в Steam из-за обилия ИИ-контента и плохой оптимизации

Студия Oxide Games и издательство Stardock Entertainment выпустили масштабную стратегию в реальном времени Ashes of the Singularity II. Сиквел научно-фантастической RTS десятилетней давности появился в каталоге сервиса Steam, однако старт продаж обернулся волной недовольства аудитории. Пользовательский рейтинг новинки стремительно опустился до отметки в основном отрицательные, набрав лишь около 35% одобрения, а пиковый онлайн едва превысил несколько сотен игроков.

Главной причиной резкого негатива со стороны сообщества стало массовое внедрение генеративного искусственного интеллекта. Разработчики заранее предупредили на странице игры о том, что нейросети применялись для создания анимаций, эффектов постобработки в сюжетных роликах и синтеза голосов второстепенных персонажей через сервис ElevenLabs. Тем не менее игроки назвали итоговую картинку бездушной и дешевой. Аудитория массово жалуется на пластиковые портреты командиров, визуальные артефакты в заставках и роботизированную озвучку диалогов, которая начисто убивает атмосферу космического конфликта.

Руководство издательства перед самым релизом выражало уверенность в качестве проекта, опираясь на отзывы участников предварительных тестов.

Вторая часть стала лучше благодаря игрокам. 10 ноября битва за спасение человечества начнется.

- Эдриан Райт, вице-президент по развлечениям компании Stardock

Вторым серьезным поводом для критики оказалось техническое состояние стратегии. Пользователи сообщают о регулярных просадках кадровой частоты даже на передовых системах с процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартами уровня GeForce RTX 4070 Ti Super. Вдобавок проект требует полного перезапуска клиента при изменении любых графических настроек, страдает от неотзывчивой камеры и задержек при выполнении приказов многотысячными армиями.

Игровой процесс также вызвал ожесточенные дискуссии среди поклонников жанра. Ветераны первой части и фанаты Supreme Commander упрекнули разработчиков в сильном упрощении механик. Дерево технологий сократилось до нескольких базовых узлов, возведение баз ограничили жесткими лимитами энергии по секторам, а разнообразие построек заметно сократилось. В то же время часть игроков оценила акцент на глобальном макроконтроле, при котором армии объединяются в крупные ударные группы и самостоятельно пополняются с тыловых заводов без необходимости непрерывно контролировать каждое отдельное подразделение.

Сюжетная линия сиквела посвящена масштабной войне за Солнечную систему между тремя сторонами. Силы Объединенной Земли ведут борьбу за выживание человечества против технологически превосходящей Коалиции Постчеловеков и механической цивилизации Субстрат, управляемой мятежным ИИ по имени Хаали. Проект предлагает сюжетную кампанию из 10 миссий за землян, одиночные схватки с искусственным интеллектом, а также сетевой кооператив и соревновательный мультиплеер.

Базовая версия Ashes of the Singularity II доступна в сервисе Steam за 1800 рублей без учета стартовой скидки в 20%. Расширенное издание оценено в 3150 рублей и включает саундтрек вместе с сезонным абонементом на 3 запланированных дополнения.