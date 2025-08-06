Состоялся анонс Ashes of the Singularity 2 - первые подробности и системные требования

Stardock Entertainment и Oxide Games анонсировали продолжение своей масштабной стратегии в реальном времени Ashes of the Singularity. Команды представили первые подробности, требования к ПК и геймплейный трейлер.

В Ashes of the Singularity 2 вы управляете огромными армиями и сражаетесь за целые планеты. Вы можете возглавить силы Земли, роботоподобного ИИ-субстрата или таинственной Постчеловеческой коалиции. Вы можете играть в одиночку, с друзьями в кооперативном режиме или против других игроков в многопользовательских сражениях по всей Солнечной системе.

Игроки будут управлять тысячами юнитов в реальном времени на гигантских полях сражений размером с континенты. Вы можете уменьшить масштаб, чтобы увидеть всё поле боя, или увеличить, чтобы контролировать события вблизи. Во время сражений земля вокруг вас меняется: здания разрушаются, рельеф меняется, а области превращаются в особый материал под названием туриний или исчезают из него. Вы увидите, как поле боя меняется в зависимости от ваших действий, демонстрируя истинное влияние войны.

В игре будут как кампания, так и многопользовательский режим. Давайте рассмотрим их подробнее.

В кампании вы возглавите Объединённые Земные Силы, которые будут бороться за выживание и восстановление в опасном будущем. Вам предстоит сражаться с могущественными врагами, такими как Пост-люди и Субстрат ИИ.

В многопользовательском режиме или режиме мгновенного действия вы сможете управлять различными фракциями. Выбирайте сильных людей Объединённых Земных Сил, высокотехнологичную Коалицию Пост-людей или умного и могущественного Субстрата ИИ. У каждой фракции есть свои особые юниты, тактика и способы ведения боя, что делает каждое сражение уникальным и захватывающим.

Как уже упоминалось, несмотря на то, что дата выхода игры пока не объявлена, разработчики уже поделились системными требованиями к ПК. Для запуска игры геймерам на ПК потребуется как минимум процессор AMD Ryzen 5 2400G или Intel i5-5300U с 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 480 или Nvidia GeForce GTX 970. Oxide Games рекомендует использовать AMD Ryzen 5 3600 или Intel i5-6400 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD RX Vega 64 или Nvidia GeForce GTX 1080Ti.