Стартовало бесплатное игровое тестирование Ashes of the Singularity 2

Компания Stardock Entertainment запустила бесплатное игровое тестирование сиквела своей масштабной стратегии в реальном времени (RTS) — Ashes of the Singularity. Тестирование продлится до 14 сентября и позволит вам впервые опробовать эту новую стратегическую игру.

В рамках бесплатного тестирования игроки смогут командовать силами Объединённых сил Земли (UEF) или Коалицией постлюдей (PHC) на различных многопользовательских картах, сражаясь с другими командирами один на один или объединяясь в команды.

Финальная версия игры будет включать как сюжетную кампанию, так и многопользовательские режимы. В кампании вы возглавите Объединенные силы Земли, борющиеся за выживание и восстановление цивилизации в опасном будущем. Вам предстоит столкнуться с могущественными противниками, такими как Постлюди и ИИ «Субстрат».

В многопользовательском режиме и режиме «Быстрая битва» (Instant Action) можно играть за различные фракции. На выбор доступны: сильные люди из Объединённых сил Земли, высокотехнологичная Коалиция постлюдей или интеллектуально развитый и мощный ИИ «Субстрат».

Стоит отметить, что точная дата выхода финальной версии пока не объявлена.