2D Bullet-Heaven с элементами ролевой игры Ashes to Ashes выйдет на ПК в Steam в четвертом квартале 2023 года ©

Познаньский (Польша) независимый разработчик игр Ancient Forge (создатели The Tenants) объявил о том, что их постапокалиптическая 2D Bullet-Heaven с элементами ролевой игры Ashes to Ashes выходит на ПК в Steam в четвертом квартале 2023 года.

Вы играете за эмиссара древнего дерева ИИ, которое отправляет вас на изгнанную землю, надеясь отбиться от злых сил и вернуть мир в его мирное состояние.

Путешествуйте по испорченным землям и истребляйте полчища врагов, используя уникальные способности своего героя. В мире, где самой важной валютой является ваше время выживания, ваша смерть приносит вам новые возможности. Выберите одного из 8+ уникальных героев, чтобы освоить его, или исследуйте их всех, чтобы настроить игровой процесс под свой собственный стиль игры. Разблокируйте их уникальные навыки и наслаждайтесь захватывающей реиграбельностью с быстрым темпом и захватывающим, но простым игровым процессом для всех. Собирайте новые сооружения, нанимайте героев и станьте свидетелем превращения некогда заброшенного убежища в процветающее убежище.