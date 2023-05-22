Ashfall Лето 2024
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Ashfall перенесена на лето 2024 года

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Procy_on
Новости

NetEase Games только что объявила о переносе сетевого ролевого шутера Ashfall с 2023 года на лето 2024 года, однако закрытый бета-тест в июле все еще в силе. Будут и другие тесты до релиза игры.

Мы понимаем, что многие из вас с нетерпением ждали возможности исследовать уникальную пустошь Ashfall, и мы приносим свои извинения за любые неудобства, которые это может вызвать. Мы понимаем, что это нелегко - услышать, что дата выхода игры отложена. Но мы хотим гарантировать, что обеспечим нашим игрокам наилучшие впечатления. Все это дополнительное время мы будем совершенствовать игру, что сделает ее более насыщенной и увлекательной для всех наших игроков. Чтобы достичь этого, мы проведем несколько бета-тестов в преддверии выхода Ashfall, и мы приглашаем всех странников принять участие и поделиться с нами своими ценными отзывами. Эта обратная связь поможет нам улучшить игру, гарантируя, что мы обеспечим исключительный игровой опыт, который оправдает ваши ожидания. Таким образом, мы хотели бы пригласить всех желающих зарегистрироваться для участия в предстоящем закрытом бета-тестировании в июле.
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