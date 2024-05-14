В мае будет запущено масштабное тестирование постапокалиптической MMORPG Ashfall в духе Fallout

Китайский гигант NetEase Games совместно с разработчиками из студии Legendary Star уже несколько лет работает над амбициозной постапокалиптической MMORPG под названием Ashfall. Игра уже несколько раз успешно прошла закрытое тестирование, и авторы готовят еще один тест проекта. Судя по всему, он будет самым масштабным и может оказаться финальным, после чего последует долгожданный релиз.
Как стало известно, новое тестирование Ashfall стартует уже 24 мая. К сожалению, оно будет доступно только в Китае, однако туда будет приглашено самое большое количество игроков. Все подробности теста будут озвучены в рамках Netease Connect Game Showcase, которая пройдет 20 мая. Ожидается, что во время ивента разработчики подробнее расскажут об игровом мире и остальных механиках. Кроме того, они могут объявить дату релиза игры, у которой есть шансы выйти до конца 2024 года.
Своим сеттингом игра напоминает культовую серию Fallout, но в более футуристическом виде. Мир игры также пережил страшный ядерный удар, и человечество было вынуждено долгое время жить в убежищах, но теперь им предстоит выйти на поверхность и спасти мир от новой угрозы в лице восставшего ИИ.
Ashfall создается для ПК и мобильных платформ.
Постапок это не только Fallout так-то)
1) Азиаты абсолютно не умеют делать ММОРПГ. У них постоянно получаются ужасные безвкусные слэшеры с автобоем. Ну может финалка еще ничо, но все равно не очень, на любителя. И то не китайцы.
2) Если она создается и для мобилок, то скорее всего это будет очередной китайский трэш.
3) Если в мае будет тестирование в Китае, то глобал релиз можно ждать лет через тысячу))
Согласен
Тебя NetEase не смущает? Они нормальные игры не выпускают.
ну так то да)
там и пука фалаута нет. это больше Fallen Earth с покемонами. а так они могли бы ее и сейчас выкатить там сюжета и игрового времени сейчас больше чем в геншине на старте так раза в два больше. покемоны одного и тогоже вида отличаются характеристиками и скилами + их можно продавать. вопрос о выводе денег пока неясен и как будут с читаками и ботами боротся тоже
Фолл, от китайцев, да ещё от этой конторы? Нет, спасибо, мимо.
Играла в тест осенью 23-го. Такая себе фигня. Оч. Много намёков на p2w было. Прям в каждый аспект можно интегрировать. Вывод, очередная донатная помо.... Ну вы поняли!?! 😏
В духе фаллаут - это одиночная игра тогда должна быть, а не китайская онлайн дрочильня
На волне популярности фолыча начнутся релизы схожих игр. Но разрабы не понимают, что фолыч один и его уже вряд ли кому удастся превзойти.