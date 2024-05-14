В мае будет запущено масштабное тестирование постапокалиптической MMORPG Ashfall в духе Fallout

Научно-фантастический экшен от бывших разработчиков Days Gone.

Вы попадаете в мир, который чуть не погиб в результате ядерной войны, развязанной всемогущим ИИ. Ваша задача — покинуть Убежище и отправиться на поиски Ядра сотворения — единственной надежды на спасение.

Вас ждут приключения в разных уголках постапокалиптического мира: бесплодные пустыни, заброшенные города, поля сражений старого мира, шумные поселения выживших... Каждая область имеет свои уникальные постапокалиптические элементы.

Во время прохождения вы можете не только сражаться с врагами и выполнять миссии, но и исследовать мир, создавать своё оборудование, заводить друзей и союзников, творить и разрушать. Новый контент будет открываться по мере продвижения по сюжету, а также в зависимости от случайных событий и действий других игроков.