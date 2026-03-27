В раннем доступе Steam состоялся релиз экшена ASHGARD: Infinity Mask

Независимая студия ASHGARD GAMES выпустила в раннем доступе цифрового магазина Steam свой новый проект под названием ASHGARD: Infinity Mask. Эта игра представляет собой атмосферный приключенческий экшен с видом от 3 лица. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, который вдохновлен скандинавской мифологией. Проект создается при финансовой поддержке немецкой игровой ассоциации, выдавшей разработчикам специальный грант Press Start.

Главной героиней истории выступает Эмбла, которая является гибридом машины и человеческой души. Героиня приходит в себя на свалке совершенно без воспоминаний о своем прошлом. Игрокам предстоит исследовать разрушенные поселения, яркие биомы и древние храмы для того, чтобы узнать всю правду о случившемся Рагнарёке. Игровой процесс объединяет в себе сражения в ближнем и дальнем бою, решение различных головоломок и платформенные секции. Для преодоления препятствий героиня может использовать гаджеты и прокачивать древо навыков. Проект рассчитан исключительно на 1 игрока.

В текущей версии покупателям доступен 1 сюжетный пролог, прохождение которого займет около 3 часов. Также присутствует 1 открытый регион для исследования, базовая боевая система, стартовые улучшения и 1 подземелье. Разработчики планируют продержать игру в стадии раннего доступа от 12 до 18 месяцев. За это время в проект будут добавлены новые биомы, боссы, сюжетный контент и дополнительные способности. Создатели обещают регулярно выпускать обновления и опираться на отзывы сообщества.

Приобрести ASHGARD: Infinity Mask можно за 603 рубля с учетом стартовой скидки в размере 15 процентов. Данное предложение будет оставаться актуальным до 3 апреля, после чего стоимость вернется к стандартной отметке в 710 рублей. По мере добавления крупного контента цена будет постепенно увеличиваться. На данный момент проект не имеет перевода на русский язык. Для комфортного запуска потребуется видеокарта уровня не ниже NVIDIA RTX 2060 и 8 гигабайт оперативной памяти. Для установки игры необходимо освободить 20 гигабайт на диске.