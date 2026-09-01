В ASKA вышло обновление The Great Hall & Feasts с крупнейшим сооружением и долгожданными функциями

Sand Sailor Studio и Thunderful выпустили крупное обновление «Великий зал и пиры» для викингского survival-проекта ASKA. Апдейт расширяет возможности строительства и развития поселения, а также добавляет несколько функций, которых игроки давно ждали.

Главным нововведением стал Большой зал — самое крупное и амбициозное сооружение в игре. После его постройки ярлы смогут устраивать масштабные Пиры, собирая жителей поселения за одним столом. Для празднований потребуются качественные продукты, а успешный пир принесёт всему поселению полезные эффекты, повышающие производительность, боевой дух и боевую эффективность.

Обновление также добавляет полноценную производственную цепочку с пшеницей, мукой и хлебом. Игроки смогут находить дикую пшеницу, выращивать её в поселении и перерабатывать в муку с помощью новой ветряной мельницы. Для этого появилась отдельная профессия — Мельник.

Кроме того, разработчики переработали строительство стен, добавив более удобное размещение и новые наклонные варианты для неровной местности. Среди других нововведений — пользовательский режим игры, позволяющий настраивать продолжительность сезонов, частоту вторжений, стартовый прогресс и экипировку, а также обновлённая система списка разрешённых игроков.

ASKA продолжает развиваться в раннем доступе и уже привлекла более 600 000 игроков.