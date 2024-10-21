Разработчик шутера ASKET, вдохновленного культовой серией S.T.A.L.K.E.R., поделился свежим геймплеем

Независимый разработчик, выступающий под псевдонимом Arhaika, уже несколько лет активно работает над амбициозным шутером ASKET в постапокалиптическом сеттинге. С первых кадров проект напоминает культовую серию S.T.A.L.K.E.R., и это не случайно. Автор проекта вдохновлялся работами GSC Game World, однако больше всего на его игру повлияла известная пользовательская модификация S.T.A.L.K.E.R. Anomaly. В ASKET также будет открыт мир, где игрокам предстоит постоянно выживать, преодолевая различные трудности и исследуя мистические локации.

В недавних публикациях разработчик поделился небольшими фрагментами игрового процесса ASKET из актуальной версии игры, которая совершенствуется ежедневно. Недавно он завершил работу над механикой прицеливания, а ранее были продемонстрированы 3D-карта мира, система расчленения и сам открытый мир.

События ASKET развернутся в окрестностях некого "города-призрака". Мир игры не будет связан с чернобыльской катастрофой и предложит игрокам совершенно новую вселенную с уникальной историей и атмосферой "постсоветской мистики".

Выход ASKET ожидается уже в следующем году на ПК.