Разработчик шутера ASKET, вдохновленного культовой серией S.T.A.L.K.E.R., поделился свежим геймплеем

Независимый разработчик, выступающий под псевдонимом Arhaika, уже несколько лет активно работает над амбициозным шутером ASKET в постапокалиптическом сеттинге. С первых кадров проект напоминает культовую серию S.T.A.L.K.E.R., и это не случайно. Автор проекта вдохновлялся работами GSC Game World, однако больше всего на его игру повлияла известная пользовательская модификация S.T.A.L.K.E.R. Anomaly. В ASKET также будет открыт мир, где игрокам предстоит постоянно выживать, преодолевая различные трудности и исследуя мистические локации.
В недавних публикациях разработчик поделился небольшими фрагментами игрового процесса ASKET из актуальной версии игры, которая совершенствуется ежедневно. Недавно он завершил работу над механикой прицеливания, а ранее были продемонстрированы 3D-карта мира, система расчленения и сам открытый мир.
События ASKET развернутся в окрестностях некого "города-призрака". Мир игры не будет связан с чернобыльской катастрофой и предложит игрокам совершенно новую вселенную с уникальной историей и атмосферой "постсоветской мистики".
Выход ASKET ожидается уже в следующем году на ПК.
Это не игра, это технодемка. Ни сюжета, ни геймплея. Несколько ассетов собрано на движке. Даже по роликам видно что кроме визуала там ничего ещё нет. Зато автор любит покозырять своей "игрой" в чатах и посравнивать её со сталкером
Реально аскет: ни геймплея, ни заданий, никакой живности и т.д. Игра похоже дальше технодемки не продвинется. Сейчас он залутает донатов, выкатит какой-нибудь ленивый апдейт и свалит.))
Что-то подсказывает, что это просто пустышка.
Слишком хорошо выглядит для того, что-бы быть правдой. Впрочем, чудеса в игропроме встречаются... но редко. Очень редко.
Надо было Ассет назвать
Очередная игра "В духе сталкера", каждый год кто-то вдохновляется.
Даже ассеты выглядят лучше чем сталкер 2
Ясно игра не выйдет // Денис Иванов
Аскет? Без батона что ли?