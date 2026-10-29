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Эксклюзив Nintendo Switch Bayonetta 3 получил неофициальный порт на ПК через проект Witch Time
Энтузиаст воссоздал движок Warlords Battlecry 3 с мультиплеером и сюжетной кампанией
Модификация SacredBild переводит Sacred Gold на рендерер Direct3D 9Ex и добавляет поддержку современных геймпадов
Roblox хвастается "взрывом контента" благодаря ИИ: через Build уже выпустили более 70 000 игр
Ролевая игра Risen получила открытый фреймворк для моддинга и трехмерный редактор мира
Проект статической рекомпиляции Star Wars: Knights of the Old Republic добрался до первой рабочей версии
Для арена-шутера Unreal Tournament вышла статическая рекомпиляция с улучшенной графикой и поддержкой современных систем
Walmart отменил предзаказы лимитированной Switch 2 за день до релиза - теперь некоторым покупателям раздают по $519
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Обзор Hubert: собачье приключение с хорошей идеей, которое постоянно спотыкается о собственные лапы
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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