Состоялся релиз гонки Asphalt Legends для консоли Nintendo Switch 2 с улучшенной производительностью

Компания Gameloft официально выпустила аркадный гоночный симулятор Asphalt Legends для игровой системы Nintendo Switch 2. Проект распространяется по условно-бесплатной модели и уже доступен для загрузки в цифровом магазине eShop. Выход игры состоялся 16 февраля 2026 года одновременно с рядом других проектов для платформы.

Версия для консоли нового поколения получила значительные технические улучшения по сравнению с оригинальным изданием. Разработчики реализовали поддержку разрешения 1440p при игре в стационарном режиме на телевизоре, тогда как в портативном формате картинка выводится в полноценном 1080p. Ключевой особенностью издания стала стабильная частота кадров на уровне 60 FPS в обоих режимах использования устройства. Дополнительно игра может похвастаться улучшенными визуальными эффектами, которые включены в специальный пакет обновлений.

Геймплейная составляющая предлагает пользователям доступ к автопарку из более чем трехсот гиперкаров, включая модели от Ferrari и Porsche. Игроки могут соревноваться в глобальных многопользовательских заездах с семью оппонентами благодаря полной поддержке кроссплатформенной игры. Для локальных состязаний предусмотрен режим разделенного экрана, позволяющий играть вчетвером на одной консоли. Также заявлена возможность создания частных лобби и вступления в гоночные клубы для получения эксклюзивных наград.

Размер установочного файла для Nintendo Switch 2 составляет 3,9 ГБ, что немного больше версии для первой ревизии гибридной консоли, которая занимает 3,3 ГБ. Игра содержит систему внутриигровых покупок со случайными предметами и виртуальной валютой.