Российская игра АСПИС получила масштабное обновление, затрагивающее сразу несколько ключевых элементов игрового процесса. Разработчик переработали анимации главного героя и противников, добавили три уровня сложности, полноценную механику плавания и поддержку графического API Vulkan. Заодно автор поработал над оптимизацией и локализациями.

Одним из наиболее заметных изменений стало появление полноценного тела главного героя Андрея. Теперь при взгляде от первого лица игрок видит движения персонажа во время ходьбы, бега, приседаний, прыжков и приземлений. Анимации взаимодействия с предметами, смены оружия и перезарядки также стали более согласованными. Изменилось и поведение камеры: движения стали плавнее, а при перемещении в стороны появился лёгкий наклон.

Серьёзные изменения затронули боевую систему. Заражённые учёные получили пять вариантов внешности, новые анимации и улучшенную физику. Противники активнее преследуют игрока, реагируют на попадания и способны контратаковать. Кроме того, теперь можно выбрать один из трёх уровней сложности: «Приключение», «Стандартная» или «Высокая». Они влияют на здоровье и урон, интенсивность столкновений, поведение врагов и появление подкреплений. Менять настройки можно непосредственно во время прохождения.

Ещё одним нововведением стала механика плавания. В одной из локаций игроки смогут свободно перемещаться по воде, нырять, всплывать и самостоятельно выбираться на берег. Под водой постепенно расходуется запас воздуха, меняется звучание окружения, а предметы получили собственное поведение при контакте с водой.

Не обошлось и без технических улучшений. В Windows появилась поддержка Vulkan (SM6), который может использоваться в качестве альтернативы DirectX 12, если запуск через последний API недоступен. Разработчик также оптимизировал остров Кота, снизили нагрузку от освещения в отдельных эпизодах и доработали настройки сглаживания.

Наконец, АСПИС получила полноценный чешский текстовый перевод. Заодно исправлены сотни строк немецкой и японской локализаций, улучшено отображение длинных субтитров и доработаны переводы интерфейса, подсказок и игровых целей.

Обновление демонстрирует, что разработчик продолжает уделять внимание не только исправлению технических проблем, но и расширению возможностей самой игры. Особенно заметны изменения в анимациях и боевой системе, которые должны сделать исследование мира и столкновения с заражёнными более разнообразными.