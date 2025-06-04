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Аспис Лето 2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Научная фантастика
7 1 оценка

СССР, которого не было: вышло демо мистического триллера "Аспис" от одного разработчика

butcher69 butcher69

На платформе Steam стала доступна демоверсия атмосферного триллера «Аспис», действие которого разворачивается в альтернативной версии СССР конца 80-х годов. Проект разрабатывает один инди-разработчик — Данила Пономарёв, вдохновлённый творчеством Тарковского, Стругацких и эстетикой ретрофутуризма.

Игрокам предстоит примерить роль инженера по имени Андрей, пережившего гибель жены и дочери. В попытке заглушить боль он соглашается участвовать в тестировании машины, создающей симулированную реальность. Однако эксперимент идёт не по плану — и герой оказывается в искажённом мире, где грань между реальностью и иллюзией начинает стираться.

Демо включает почти два часа геймплея — это полноценный эпизод из финальной версии игры. Разработчик обещает глубокую атмосферу, медитативное исследование и сюжет, который охватывает три параллельных мира.

Релиз «Асписа» намечен на лето 2025 года, точная дата выхода пока не объявлена.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Evialroot

ACПИС - это перевод с англицкого AssPiece? 😏 КусокЖопы 🧐

8
My life is a game

Демко топовая!Точно буду покупать

3
Aqel

А я точно буду играть! :)

2
WantonSable

Опять г*но про совок. Ну не надоело на режиме паразитировать?

2
Carissa7517

Один разрабатывает, если так, то чел мощный

1