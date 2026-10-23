Сюжетный хоррор в альтернативном СССР ASPIS вышел после шести лет соло-разработки

Сегодня, 23 октября, состоялся релиз полной версии АСПИС. Почти шесть лет я разрабатывал её в одиночку, и теперь в эту историю наконец можно сыграть от начала до конца.

АСПИС — сюжетный хоррор от первого лица в атмосфере альтернативного СССР. Это история о советском научном эксперименте, который должен был научиться предсказывать исторические события, но в итоге открыл новый слой реальности.

Сюжет игры

СССР, 1987 год. Шесть добровольцев погружаются в экспериментальную систему АСПИС, где время течёт в сотни раз быстрее. Эксперимент должен был занять всего несколько дней, но проходит больше года, а участники так и не приходят в сознание.

Один из них, инженер Андрей, согласился на испытания в надежде снова увидеть погибших жену и дочь. Очнувшись внутри системы, он обнаруживает искаженные помещения института, следы других добровольцев и мир, который оказался совсем не той симуляцией, которую обещали ученые.

В АСПИС исследование заброшенных лабораторий, подземных комплексов и терминалов ОГАС чередуется с головоломками, погонями и столкновениями с опасными существами. Игроку предстоит работать с энергией X при помощи устройства ПЭП-01, запускать экспериментальные механизмы и искать пути через аномальные пространства. А иногда вместо перестрелки придётся просто бежать и прятаться.

Путь к релизу

За почти шесть лет проект вырос из небольшого а-ля симулятора ходьбы по институту - в полноценный сюжетный хоррор. Большую часть работы я проделал самостоятельно: создавал модели и окружение, собирал локации по фотографиям реальных советских НИИ, заводов и складов, писал сценарий, занимался музыкой, звуком и программированием. Для постановки диалогов и кат-сцен даже пришлось разработать собственную систему, объединяющую озвучку, субтитры, тайминги и события.

А в мае 2026 года АСПИС занял первое место в категории «Выбор ИГРОПРОМ» и получил награду «Лучший соло-разработчик».

И сегодня я наконец могу сказать, что игра вышла!

Если вам интересны сюжетные хорроры, альтернативный СССР и научные эксперименты, выходящие за пределы привычной реальности, буду рад видеть вас среди игроков АСПИС.

Спасибо всем, кто следил за разработкой, играл в демо-версию, оставлял отзывы и поддерживал проект!

АСПИС уже доступна на PC в Steam: