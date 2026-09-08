Альтаир возвращается: в Steam неожиданно обновили страницу оригинальной Assassin's Creed

Фанатам олдскульного паркура и истории Альтаира ибн Ла-Ахада стоит приготовиться. Как заметил фанатский ресурс @TheHiddenOneAC в соцсети X (Twitter), компания Ubisoft без лишнего шума изменила промо-изображения и баннеры оригинальной Assassin’s Creed (2007) в магазине Steam.



Подобная активность вокруг игры 17-летней давности мгновенно спровоцировала волну слухов о скором анонсе обновленной версии.

Официальных комментариев от Ubisoft пока не поступало, но фанаты рассчитывают увидеть анонс на одной из ближайших презентаций компании.