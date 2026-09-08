Альтаир возвращается: в Steam неожиданно обновили страницу оригинальной Assassin's Creed

Фанатам олдскульного паркура и истории Альтаира ибн Ла-Ахада стоит приготовиться. Как заметил фанатский ресурс @TheHiddenOneAC в соцсети X (Twitter), компания Ubisoft без лишнего шума изменила промо-изображения и баннеры оригинальной Assassin’s Creed (2007) в магазине Steam.
Подобная активность вокруг игры 17-летней давности мгновенно спровоцировала волну слухов о скором анонсе обновленной версии.
Официальных комментариев от Ubisoft пока не поступало, но фанаты рассчитывают увидеть анонс на одной из ближайших презентаций компании.
Первая часть единственная, которая реально заслуживает полноценного ремейка! Настоящая атмосфера Крестовых походов, Альтаир, адекватный паркур и никаких уровней врагов, мифических монстров и гринда на 100 часов. Главное, чтобы «Юбики» не умудрились испортить оригинал своими современными трендами. Дайте нормальный графон и доработайте повторение миссий и это будет база!
1 часть самая худшая, нафиг она нужна
Решили повторно продать игру про жидa терoриста, который убивает плохих христиан крестоносцев? Ну новое поколение дебсов подросло, можно и им впарить.
Кому то еще интересны игры про крыс в капюшонах бьющих в спину?
И вырежут Юбики всю современность в игре и оставят только историю в зашифрованных кодах и батл пасс