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Assassin's Creed 14.11.2007
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
8.9 6 709 оценок

Альтаир возвращается: в Steam неожиданно обновили страницу оригинальной Assassin's Creed

TheSkoofLord TheSkoofLord

Фанатам олдскульного паркура и истории Альтаира ибн Ла-Ахада стоит приготовиться. Как заметил фанатский ресурс @TheHiddenOneAC в соцсети X (Twitter), компания Ubisoft без лишнего шума изменила промо-изображения и баннеры оригинальной Assassin’s Creed (2007) в магазине Steam.

Подобная активность вокруг игры 17-летней давности мгновенно спровоцировала волну слухов о скором анонсе обновленной версии.

Официальных комментариев от Ubisoft пока не поступало, но фанаты рассчитывают увидеть анонс на одной из ближайших презентаций компании.

Слухи 8
97
138
Комментарии:  138
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Первая часть единственная, которая реально заслуживает полноценного ремейка! Настоящая атмосфера Крестовых походов, Альтаир, адекватный паркур и никаких уровней врагов, мифических монстров и гринда на 100 часов. Главное, чтобы «Юбики» не умудрились испортить оригинал своими современными трендами. Дайте нормальный графон и доработайте повторение миссий и это будет база!

98
lokdogg

1 часть самая худшая, нафиг она нужна

80
Майкл Скотт

Решили повторно продать игру про жидa терoриста, который убивает плохих христиан крестоносцев? Ну новое поколение дебсов подросло, можно и им впарить.

30
Cpt_Tomilin

Кому то еще интересны игры про крыс в капюшонах бьющих в спину?

18
Егор Rush

И вырежут Юбики всю современность в игре и оставят только историю в зашифрованных кодах и батл пасс

9
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