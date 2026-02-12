ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 14.11.2007
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
8.9 6 522 оценки

Бесплатный ремастер: вышел мод значительно улучшающий графическую составляющую оригинальной Assassin's Creed

AceTheKing AceTheKing

Пользователь QTmodz выпустил масштабный графический мод для Assassin's Creed 2007 года. Модификация полностью перерабатывает визуальную составляющую игры, добавляя современное качество изображения.

В составе HD-ремастера присутствуют текстуры высокого разрешения, улучшенные тени и отражения. Небо теперь отображается в 4K-качестве с детализированными облаками. Разработчик также доработал текстуры зданий, земли, камней и растительности. Освещение стало более качественным, а эффект bloom был значительно усилен.

На данный момент компания Ubisoft не анонсировала официальный ремейк или ремастер оригинальной игры.

15
13
Комментарии:  13
Athetos

Выглядит неплохо

8
BAZKIN

Какой ужас

5
Alexander_7

чем оно современное?фильтр в решейде поменял и все! Выглядит как дерьмо,оригинал лучше

3
prince0

Кто поставит, делитесь как там изменения.Может перепройду ещё раз игру.

2
Tommy451

перепройди лучше оригинал без всякого васянства

2
Tommy451

что это за убожество? отключил всю постобработку и накинул клоунский ретекстур

2
Punisher1

Шляпа полная накой костюм менять синий цвет лепить

2
Рикочико

Я на мониторе и 15 лет назад мог пресет с повышенной контрастностью включить.

1
CRAZY rock GAME

Ей и так никакой ремастер не нужен, до сих пор хорошо выглядит

1
WerGC

что это за урод

1
___Ghost___

Какие шейды и эффекты не лепи но полигонов это не добавляет...

1
