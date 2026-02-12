Бесплатный ремастер: вышел мод значительно улучшающий графическую составляющую оригинальной Assassin's Creed

Пользователь QTmodz выпустил масштабный графический мод для Assassin's Creed 2007 года. Модификация полностью перерабатывает визуальную составляющую игры, добавляя современное качество изображения.

В составе HD-ремастера присутствуют текстуры высокого разрешения, улучшенные тени и отражения. Небо теперь отображается в 4K-качестве с детализированными облаками. Разработчик также доработал текстуры зданий, земли, камней и растительности. Освещение стало более качественным, а эффект bloom был значительно усилен.

На данный момент компания Ubisoft не анонсировала официальный ремейк или ремастер оригинальной игры.