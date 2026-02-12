Бесплатный ремастер: вышел мод значительно улучшающий графическую составляющую оригинальной Assassin's Creed

Пользователь QTmodz выпустил масштабный графический мод для Assassin's Creed 2007 года. Модификация полностью перерабатывает визуальную составляющую игры, добавляя современное качество изображения.
В составе HD-ремастера присутствуют текстуры высокого разрешения, улучшенные тени и отражения. Небо теперь отображается в 4K-качестве с детализированными облаками. Разработчик также доработал текстуры зданий, земли, камней и растительности. Освещение стало более качественным, а эффект bloom был значительно усилен.
На данный момент компания Ubisoft не анонсировала официальный ремейк или ремастер оригинальной игры.
Выглядит неплохо
Какой ужас
чем оно современное?фильтр в решейде поменял и все! Выглядит как дерьмо,оригинал лучше
Кто поставит, делитесь как там изменения.Может перепройду ещё раз игру.
перепройди лучше оригинал без всякого васянства
что это за убожество? отключил всю постобработку и накинул клоунский ретекстур
Шляпа полная накой костюм менять синий цвет лепить
Я на мониторе и 15 лет назад мог пресет с повышенной контрастностью включить.
Ей и так никакой ремастер не нужен, до сих пор хорошо выглядит
что это за урод
Какие шейды и эффекты не лепи но полигонов это не добавляет...