Франшиза Assassin's Creed от компании Ubisoft официально достигла монументальной вершины. С момента выхода самой первой игры в 2007 году общие продажи серии по всему миру превысили отметку в 250 миллионов копий.
Этот результат закрепил за приключениями в Анимусе статус одной из самых успешных и продаваемых игровых франшиз в истории индустрии. За прошедшие девятнадцать лет серия успела сменить множество эпох: от Третьего крестового похода и эпохи Возрождения до золотого века пиратства, Древнего Египта и викингов.
Даже несмотря на периодическую критику со стороны фанатов за смену жанра и конвейерный формат, бренд демонстрирует феноменальную живучесть и колоссальный интерес со стороны аудитории.
Сейчас Ubisoft не планирует сбавлять обороты. Издатель активно расширяет вселенную: в разработке находятся новые крупные одиночные проекты вроде Codename Hexe.
Четверть миллиарда копий: продажи серии Assassin's Creed превысили историческую отметку
Франшиза Assassin's Creed от компании Ubisoft официально достигла монументальной вершины. С момента выхода самой первой игры в 2007 году общие продажи серии по всему миру превысили отметку в 250 миллионов копий.
Как ни крути, а Assassin's Creed это легендарная франшиза. Кто бы что ни говорил про конвейер, но побегать по детально воссозданному Парижу времён революции, Древнему Египту или поплавать на бриге по Карибам это всегда было залипательно.
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