Четверть миллиарда копий: продажи серии Assassin's Creed превысили историческую отметку

Франшиза Assassin's Creed от компании Ubisoft официально достигла монументальной вершины. С момента выхода самой первой игры в 2007 году общие продажи серии по всему миру превысили отметку в 250 миллионов копий.



Этот результат закрепил за приключениями в Анимусе статус одной из самых успешных и продаваемых игровых франшиз в истории индустрии. За прошедшие девятнадцать лет серия успела сменить множество эпох: от Третьего крестового похода и эпохи Возрождения до золотого века пиратства, Древнего Египта и викингов.



Даже несмотря на периодическую критику со стороны фанатов за смену жанра и конвейерный формат, бренд демонстрирует феноменальную живучесть и колоссальный интерес со стороны аудитории.



Сейчас Ubisoft не планирует сбавлять обороты. Издатель активно расширяет вселенную: в разработке находятся новые крупные одиночные проекты вроде Codename Hexe.