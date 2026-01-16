ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 14.11.2007
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
8.9 6 499 оценок

Легендарный Альтаир из Assassin's Creed воплотится в невероятно реалистичной статуе стоимостью более 300 000 рублей

Gutsz Gutsz

Фанаты братства ассасинов привыкли к коллекционным фигуркам, но иногда производители мерча выходят на совершенно иной уровень, заставляя кошельки геймеров дрожать от страха. Компания PureArts, известная своими премиальными изделиями, представила, пожалуй, ультимативный экспонат для любого поклонника серии — гигантскую и пугающе реалистичную статую первого протагониста франшизы.

Компания анонсировала выпуск фигуры Альтаира ибн Ла-Ахада из линейки Prestige в масштабе 1/2. Это означает, что высота ассасина составляет внушительные 110 сантиметров, а вес конструкции достигает 19 килограммов. Однако впечатляют не только габариты, но и маниакальное внимание к деталям.

Скульпторы использовали передовые материалы для достижения эффекта «живого присутствия»:

  • Голова персонажа отлита из силикона, имитирующего текстуру кожи. Использованы стеклянные глаза, а волосы, ресницы, брови и даже щетина были вживлены вручную по одному волоску.
  • Одежда сшита вручную, элементы брони и сапоги выполнены из натуральной кожи, а всё оружие (скрытый клинок, меч) сделано из настоящего металла.
  • В руке Альтаир держит знаменитое Яблоко Эдема, которое оснащено встроенной LED-подсветкой.

За обладание таким шедевром придется заплатить цену, сопоставимую со стоимостью подержанного автомобиля. Цена предзаказа составляет 2 999 долларов (или 3 299 евро), что по текущему курсу превышает 300 000 рублей без учета доставки и налогов.

Тираж статуи строго ограничен — всего 500 экземпляров на весь мир. Релиз намечен на второй квартал 2027 года. Каждая фигурка будет поставляться в специальном прочном кейсе для транспортировки.

ZNGRU

Франциско Рандез (Francisco Randez) канадский теле- и радиоведущий, журналист, модель и актёр, прообраз лица главного героя из первых игр про Ассассинов.

2
yariko ookami
Одежда сшита вручную, элементы брони и сапоги выполнены из натуральной кожи, а всё оружие (скрытый клинок, меч) сделано из настоящего металла.

Раздеть то этого Альтаирчика хоть можно будет? А то когда запылится надо же будет одежду стирать!

1
Horrifing

Че это ты так жаждешь Альтаира раздеть негодник

ModestDL Horrifing

Дык нафига его тогда покупать за такие деньги, если не ради того чтобы раздеть?

Pycckuu_XAKEP
zjkjt
Hall_1920

соник купит, скриньте

Hall_1920

