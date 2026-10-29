На данный момент в разработке нет новых ремейков Assassin's Creed - Ubisoft работает над новыми частями

В последнее время поклонники активно обсуждают возможные ремейки классических частей Assassin’s Creed — особенно после успешного релиза Black Flag Resynced.

В Ubisoft отметили, что работа над первым ремейком в истории серии стала для команды ценным опытом. Разработчикам пришлось с нуля воссоздавать старые игровые системы, добавлять новые механики и искать баланс между сохранением оригинала и современными решениями. В компании довольны результатом и положительной реакцией игроков.

При этом Ubisoft уточнила, что сейчас ни один другой ремейк Assassin’s Creed не находится в активной разработке. Команды уже работают над следующими играми серии, в том числе над ещё не анонсированными проектами с новыми сеттингами и историями.

Впрочем, полностью отказываться от возвращения к классическим частям издатель не собирается. В Ubisoft признали, что сами хотели бы вновь обратиться к старым играм и продолжат изучать возможности для их переиздания.

«Ничто не истинно, всё дозволено», — напомнили в компании, оставив дверь для будущих ремейков открытой.