Netflix запустил в производство сериал по Assassin's Creed - спустя пять лет ожиданий

Netflix официально дал зелёный свет на производство игрового сериала Assassin’s Creed, подтвердив запуск проекта спустя почти пять лет с момента первого анонса. За это время адаптация несколько раз сменяла творческую команду, но теперь за дело взялись опытные шоураннеры — Роберто Патино («Мир Дикого Запада») и Дэвид Уинер («Дивный новый мир», Halo сезон 2).
Сериал станет первой полноценной игровой адаптацией, созданной в рамках сотрудничества между Ubisoft и Netflix. До этого компании уже работали над несколькими анимационными проектами, включая "Капитана Лазерхоук" и будущий Splinter Cell: Deathwatch, но именно Assassin’s Creed должен стать флагманом этого партнёрства.
Подробности сюжета и состав актёров пока держатся в секрете, но запуск в производство означает, что работа наконец перешла из стадии подготовки в активную фазу.
кого проткнут первым?
И самое главное как проткнут? С этим
или без?
Ива Гиймо
Ага, когда уже абсолютно не нужно и ещё и от Нетфликса.
Уже можно хоронить
лучше бы по Division запустили
Или по Far Cry
так по дивижн ещё года с 2016 делают фильм с джиленхолом
Или по Gears of War
Юбики и так доют франшизу словно их конторка уже завтра закроется,а если к ним присоединяться главные толерасты Закатного Запада-они похоронят ассасина живьём.
1 игра в 5 лет - вот это доильня! Всем доильням доильня!
Как тебе там в 2012?
Начиная с выхода мифологической трилогии ничего хорошего.
Я надеюсь, сериал будет по трилогии Эцио // Никита Амадеус
Лишь бы не такого же качества как поступили с Геральтом
И еще 5 лет уйдет на релиз
Шоураннеры от слитого Мира Дикого Запада и позорного сериала Хало 2 это гарантия провала. Нетфликс с Юбисофт просто собрались выжать последние соки из франшизы перед её окончательными похоронами. Сюжет наверняка напишут про борьбу с патриархатом а не про тамплиеров. Получим ещё одного Ведьмака только с вышками и без нормального бюджета.
0сосин будет нигером голубоватого цвета,цвет проявится, когда сериал наберёт регулярных "смотрящих".0сосинское братсво будет разношёрстным:туда набегут буряты, киргизы,индусы, цыгане и всякие полукровки смуглого цвета кожи.А командовать этим "парадом" будет мис-самец:самая мощная бой-баба с титьками и яйцами, способная повалить любого 0сосина,да к тому же и страшная, как бульдог
А орден тамплиеров наоборот покажут как клуб белых цисGендерных угнетателей в дорогих пиджаках. Их магистром будет злобный гетеросексуальный дед мечтающий о рабстве и патриархате. Все тамплиеры как один бледные клоны с одинаковыми причёсками и золотыми ролексами.
Каких пять лет? Больше даже, последний фильм про ассассина в 2014 выходил.