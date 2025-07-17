Netflix запустил в производство сериал по Assassin's Creed - спустя пять лет ожиданий

Netflix официально дал зелёный свет на производство игрового сериала Assassin’s Creed, подтвердив запуск проекта спустя почти пять лет с момента первого анонса. За это время адаптация несколько раз сменяла творческую команду, но теперь за дело взялись опытные шоураннеры — Роберто Патино («Мир Дикого Запада») и Дэвид Уинер («Дивный новый мир», Halo сезон 2).

Сериал станет первой полноценной игровой адаптацией, созданной в рамках сотрудничества между Ubisoft и Netflix. До этого компании уже работали над несколькими анимационными проектами, включая "Капитана Лазерхоук" и будущий Splinter Cell: Deathwatch, но именно Assassin’s Creed должен стать флагманом этого партнёрства.

Подробности сюжета и состав актёров пока держатся в секрете, но запуск в производство означает, что работа наконец перешла из стадии подготовки в активную фазу.