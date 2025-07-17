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Assassin's Creed 14.11.2007
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
8.9 6 357 оценок

Netflix запустил в производство сериал по Assassin's Creed - спустя пять лет ожиданий

butcher69 butcher69

Netflix официально дал зелёный свет на производство игрового сериала Assassin’s Creed, подтвердив запуск проекта спустя почти пять лет с момента первого анонса. За это время адаптация несколько раз сменяла творческую команду, но теперь за дело взялись опытные шоураннеры — Роберто Патино («Мир Дикого Запада») и Дэвид Уинер («Дивный новый мир», Halo сезон 2).

Сериал станет первой полноценной игровой адаптацией, созданной в рамках сотрудничества между Ubisoft и Netflix. До этого компании уже работали над несколькими анимационными проектами, включая "Капитана Лазерхоук" и будущий Splinter Cell: Deathwatch, но именно Assassin’s Creed должен стать флагманом этого партнёрства.

Подробности сюжета и состав актёров пока держатся в секрете, но запуск в производство означает, что работа наконец перешла из стадии подготовки в активную фазу.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Finni24

кого проткнут первым?

5
сову уронили

И самое главное как проткнут? С этим

или без?

TerryTrix

Ива Гиймо

Кей Овальд

Ага, когда уже абсолютно не нужно и ещё и от Нетфликса.

2
HellowRainbow

Уже можно хоронить

WerGC

лучше бы по Division запустили

1
TerryTrix

Или по Far Cry

JohnTornton

так по дивижн ещё года с 2016 делают фильм с джиленхолом

Беккер5443 TerryTrix

Или по Gears of War

nikvik jm

Юбики и так доют франшизу словно их конторка уже завтра закроется,а если к ним присоединяться главные толерасты Закатного Запада-они похоронят ассасина живьём.

Anglerfish

1 игра в 5 лет - вот это доильня! Всем доильням доильня!

Как тебе там в 2012?

1
nikvik jm Anglerfish

Начиная с выхода мифологической трилогии ничего хорошего.

Пользователь ВКонтакте

Я надеюсь, сериал будет по трилогии Эцио // Никита Амадеус

A.Frost

Лишь бы не такого же качества как поступили с Геральтом

TerryTrix

И еще 5 лет уйдет на релиз

Gridon

Шоураннеры от слитого Мира Дикого Запада и позорного сериала Хало 2 это гарантия провала. Нетфликс с Юбисофт просто собрались выжать последние соки из франшизы перед её окончательными похоронами. Сюжет наверняка напишут про борьбу с патриархатом а не про тамплиеров. Получим ещё одного Ведьмака только с вышками и без нормального бюджета.

Denis Kyokushin

0сосин будет нигером голубоватого цвета,цвет проявится, когда сериал наберёт регулярных "смотрящих".0сосинское братсво будет разношёрстным:туда набегут буряты, киргизы,индусы, цыгане и всякие полукровки смуглого цвета кожи.А командовать этим "парадом" будет мис-самец:самая мощная бой-баба с титьками и яйцами, способная повалить любого 0сосина,да к тому же и страшная, как бульдог

Gridon Denis Kyokushin

А орден тамплиеров наоборот покажут как клуб белых цисGендерных угнетателей в дорогих пиджаках. Их магистром будет злобный гетеросексуальный дед мечтающий о рабстве и патриархате. Все тамплиеры как один бледные клоны с одинаковыми причёсками и золотыми ролексами.

Беккер5443

Каких пять лет? Больше даже, последний фильм про ассассина в 2014 выходил.