От Античности до XIX века: авторы Assassin's Creed показали прохождение серии в историческом порядке

Компания Ubisoft представила видеогайд для тех, кто хочет пройти игры франшизы Assassin's Creed в хронологическом порядке — не по дате выхода игр, а по историческим эпохам. В список вошли все основные части серии — от Античности до Викторианской эпохи, за исключением мобильных спин-оффов и дополнений.

И хотя отличить эпоху Эцио от приключений Коннора не так уж сложно, такая шпаргалка точно не будет лишней.

Вот как выглядит хронология событий Assassin's Creed в истории (по версии Ubisoft):

Спойлер

Играть по хронологии эпох — идея заманчивая, но опасная: начав с Black Flag, вы рискуете разочароваться в морских боях Assassin's Creed 3, а прохождение Revelations без предыдущих частей лишит историю Эцио всякого смысла.

Ubisoft также заверила, что конвейер не останавливается: в разработке уже находятся новые части серии. И хотя это кажется очевидным, компании пришлось сделать официальное заявление, чтобы успокоить фанатов и инвесторов после громкой реструктуризации.