От Античности до XIX века: авторы Assassin's Creed показали прохождение серии в историческом порядке

Компания Ubisoft представила видеогайд для тех, кто хочет пройти игры франшизы Assassin's Creed в хронологическом порядке — не по дате выхода игр, а по историческим эпохам. В список вошли все основные части серии — от Античности до Викторианской эпохи, за исключением мобильных спин-оффов и дополнений.
И хотя отличить эпоху Эцио от приключений Коннора не так уж сложно, такая шпаргалка точно не будет лишней.
Вот как выглядит хронология событий Assassin's Creed в истории (по версии Ubisoft):
- Assassin’s Creed Odyssey (431 г. до н. э.) — Древняя Греция, Пелопоннесская война. Начало всего пути;
- Assassin’s Creed Origins (49–43 гг. до н. э.) — Древний Египет и зарождение Незримых (будущих ассасинов);
- Assassin’s Creed Mirage (861 г.) — Багдад IX века. История становления Басима;
- Assassin’s Creed Valhalla (872–878 гг.) — Экспансия викингов в Англию;
- Assassin’s Creed (1191 г.) — Третий крестовый поход, приключения Альтаира;
- Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations (1476–1512 гг.) — Эпоха Возрождения, трилогия Эцио Аудиторе;
- Assassin’s Creed Shadows (1579 г. — начало 1580-х) — Феодальная Япония, период Сэнгёку;
- Assassin’s Creed IV: Black Flag (1715–1722 гг.) — Золотой век пиратства в Карибском море;
- Assassin’s Creed Rogue (1752–1760 гг.) — Семилетняя война. Взгляд на конфликт глазами тамплиера;
- Assassin’s Creed III (1754–1783 гг.) — Американская революция;
- Assassin’s Creed Unity (1789–1794 гг.) — Великая французская революция в Париже;
- Assassin’s Creed Syndicate (1868 г.) — Индустриальная революция в викторианском Лондоне.
Играть по хронологии эпох — идея заманчивая, но опасная: начав с Black Flag, вы рискуете разочароваться в морских боях Assassin's Creed 3, а прохождение Revelations без предыдущих частей лишит историю Эцио всякого смысла.
Ubisoft также заверила, что конвейер не останавливается: в разработке уже находятся новые части серии. И хотя это кажется очевидным, компании пришлось сделать официальное заявление, чтобы успокоить фанатов и инвесторов после громкой реструктуризации.
конкретно единороги и радужные флаги в каком историческом порядке?
пфф это глюки анимуса
Вот вальгалу с шедоус вырезать из игрографии и считай идеальная игрография серии :D
одиссея с ориджинс конечно тоже под вопросом... но несмотря на серьезные косяки все таки части неплохие сеттингом, как минимум.
в которой не показали, как русская армия взяла Берлин в 1760 году
нормальныетостраны, нормальныеторазработчики, что с них взять...
Украинцы же делали))))
Во французской игре, сейчас они вас так "любят т сильно"
Ubisoft пора показывать свою хронологию: от основания и ДО ЗАКРЫТИЯ конторки
Каких "предыдущих частей"? Этот пассаж лишён всякого смысла.
Что в асасине на высшем уровне, так передача эпохи, локации, и антураж, достоверные нпс, знаменитые люди той эпохи.