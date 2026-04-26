Слух: Альтаир возвращается: После ремейка Black Flag нас ждет обновленная Assassin's Creed

Похоже, Ubisoft всерьез взялась за ревизию своего золотого фонда. Не успели утихнуть обсуждения ремейка «Черного флага» (Black Flag Resynced), как авторитетные инсайдеры начали пророчить возвращение самой первой части серии.
Главным источником информации выступил известный инсайдер xj0nathan, который ранее уже неоднократно делился точными данными о планах Ubisoft. По его словам, полноценный ремейк первой Assassin’s Creed действительно находится в разработке.
Что известно на данный момент:
- Вторая жизнь Альтаира: После почти 20 лет с момента выхода оригинала, история Альтаира ибн Ла-Ахада может получить современное воплощение с переработанной графикой и обновленными механиками паркура.
- Новая стратегия Ubisoft: Судя по всему, компания решила чередовать выпуск огромных новых RPG (вроде Shadows) с ремейками классических хитов, чтобы вернуть лояльность старых фанатов.
- Исправление ошибок 2007 года: Ожидается, что в ремейке избавятся от главной проблемы оригинала — однообразных побочных заданий, сделав мир более живым и насыщенным.
- Технологии: Игра, скорее всего, переедет на обновленный движок Anvil, на котором строятся все последние части серии.
Пока это лишь слухи, и Ubisoft хранит молчание. Однако репутация инсайдера дает надежду на то, что мы снова услышим девиз: «Ничто не истинно, всё дозволено» в современном исполнении.
Будь это правдой это был бы ужас. Опять на убогом кривом движке юби с кривыми анимациями и подергиваниями. И главное чтоб со вспышками при ударах.
В первой части один из слабейших сюжетов серии, а всё разнообразие геймплея заканчивается в выходом из пещеры примерно на 40-й минуте от начала игры. Первая часть просто не играбельна для 2026 года. Игру целиком с нуля пересобирать и кардинально переделывать надо. Главное, чтоб не сделали такую же хрень как Мираж в плане геймплея.
Единственное, что в первой части мне всегда нравилось - система контратак... можно прийти в лагерь крестоносцев и свободно в одно лицо хоть сотню рыцарей выносить без проблем. Мочить крестоносцев было весело, хотя и смысла в этом не было. А всё остальное сделано так себе.
Никакого социального стелса не было - нырнуть в стог сена или присоединиться к монахам, чтоб пройти ворота - это не стелс. Это нелепица. Тонна заданий "бегать по крышам на время и собирать флажки" - просто отстой. Все сюжетные задания под копирку один в один одинаковы - Ubisoft даже не пыталась в разнообразие за пределами пещеры первых 40 минут. Первый Ассасин для меня одна из худших игр серии. Точка.
Лучше бы ремейки Юнити сделали и Синдикат