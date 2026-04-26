Слух: Альтаир возвращается: После ремейка Black Flag нас ждет обновленная Assassin's Creed

Похоже, Ubisoft всерьез взялась за ревизию своего золотого фонда. Не успели утихнуть обсуждения ремейка «Черного флага» (Black Flag Resynced), как авторитетные инсайдеры начали пророчить возвращение самой первой части серии.

Главным источником информации выступил известный инсайдер xj0nathan, который ранее уже неоднократно делился точными данными о планах Ubisoft. По его словам, полноценный ремейк первой Assassin’s Creed действительно находится в разработке.

Что известно на данный момент:

Вторая жизнь Альтаира: После почти 20 лет с момента выхода оригинала, история Альтаира ибн Ла-Ахада может получить современное воплощение с переработанной графикой и обновленными механиками паркура.

Новая стратегия Ubisoft: Судя по всему, компания решила чередовать выпуск огромных новых RPG (вроде Shadows) с ремейками классических хитов, чтобы вернуть лояльность старых фанатов.

Исправление ошибок 2007 года: Ожидается, что в ремейке избавятся от главной проблемы оригинала — однообразных побочных заданий, сделав мир более живым и насыщенным.

Технологии: Игра, скорее всего, переедет на обновленный движок Anvil, на котором строятся все последние части серии.

Пока это лишь слухи, и Ubisoft хранит молчание. Однако репутация инсайдера дает надежду на то, что мы снова услышим девиз: «Ничто не истинно, всё дозволено» в современном исполнении.