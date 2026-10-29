Съёмки сериала Assassin's Creed от Netflix в Риме подходят к завершению

Создатели сериала Assassin's Creed от Netflix поделились новостями о проекте. Съёмки экранизации в Риме подходят к концу. Шоураннер проекта посетил площадку, где консультировал по сценарию и встретился с командой проекта.

В официальном обновлении также сообщили, что к команде присоединилась композитор Ханна Пил, известная по работе над «Бессонницей», «Агентом-предателем» и документальным фильмом «Игра престолов: Последний дозор». Она напишет музыку для сериала.

Разработчики отметили, что это лишь часть информации, а нечто большее они пока не готовы показать. Поклонникам предлагают следить за новостями на Tudum, пока создатели «остаются в тени» перед тем, как шагнуть в Римскую империю.

Точная дата выхода сериала пока не объявлена.