Съёмки сериала Assassin's Creed от Netflix в Риме подходят к завершению

Создатели сериала Assassin's Creed от Netflix поделились новостями о проекте. Съёмки экранизации в Риме подходят к концу. Шоураннер проекта посетил площадку, где консультировал по сценарию и встретился с командой проекта.
В официальном обновлении также сообщили, что к команде присоединилась композитор Ханна Пил, известная по работе над «Бессонницей», «Агентом-предателем» и документальным фильмом «Игра престолов: Последний дозор». Она напишет музыку для сериала.
Разработчики отметили, что это лишь часть информации, а нечто большее они пока не готовы показать. Поклонникам предлагают следить за новостями на Tudum, пока создатели «остаются в тени» перед тем, как шагнуть в Римскую империю.
Точная дата выхода сериала пока не объявлена.
атсасин будет нигером или трансом?
Уууу класс надеюсь всё по игре сделают 😍😍😍😍😍😋😋😋😋😋