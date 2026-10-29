Тайный намёк на ремейк: оригинальная Assassin's Creed неожиданно обновилась

28 октября оригинальная Assassin’s Creed получила внутреннее обновление в Steam. Изменения появились за день до ожидаемых официальных новостей о франшизе, что стало поводом для предположений о возможном возвращении первой части.

При этом речь идёт об обновлении служебных данных, а не о подтверждённом патче с новым контентом. Само по себе такое изменение не свидетельствует о разработке ремейка или ремастера: оно может быть связано с техническим обслуживанием страницы или файлов игры.



Связаны ли изменения с предстоящими новостями об Assassin’s Creed, пока неизвестно. Ubisoft не подтверждала переиздание приключений Альтаира.