Тайный намёк на ремейк: оригинальная Assassin's Creed неожиданно обновилась

28 октября оригинальная Assassin’s Creed получила внутреннее обновление в Steam. Изменения появились за день до ожидаемых официальных новостей о франшизе, что стало поводом для предположений о возможном возвращении первой части.
При этом речь идёт об обновлении служебных данных, а не о подтверждённом патче с новым контентом. Само по себе такое изменение не свидетельствует о разработке ремейка или ремастера: оно может быть связано с техническим обслуживанием страницы или файлов игры.
Связаны ли изменения с предстоящими новостями об Assassin’s Creed, пока неизвестно. Ubisoft не подтверждала переиздание приключений Альтаира.
Первой Assassin’s Creed давно пора получить нормальный ремейк: Альтаир, Святую землю и ту самую атмосферу хочется увидеть на современных технологиях. Главное не ждать анонса раньше времени, а то Ubisoft умеет разочаровывать 😄
И в чем новость?
У FC2 и AC2 тоже там какие-то изменения вчера были, и что, у них тоже ремейки будут?