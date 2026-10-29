ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 14.11.2007
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Средневековье
8.9 6 755 оценок

Тайный намёк на ремейк: оригинальная Assassin's Creed неожиданно обновилась

TheSkoofLord TheSkoofLord

28 октября оригинальная Assassin’s Creed получила внутреннее обновление в Steam. Изменения появились за день до ожидаемых официальных новостей о франшизе, что стало поводом для предположений о возможном возвращении первой части.

При этом речь идёт об обновлении служебных данных, а не о подтверждённом патче с новым контентом. Само по себе такое изменение не свидетельствует о разработке ремейка или ремастера: оно может быть связано с техническим обслуживанием страницы или файлов игры.

Связаны ли изменения с предстоящими новостями об Assassin’s Creed, пока неизвестно. Ubisoft не подтверждала переиздание приключений Альтаира.

Слухи 9
40
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Первой Assassin’s Creed давно пора получить нормальный ремейк: Альтаир, Святую землю и ту самую атмосферу хочется увидеть на современных технологиях. Главное не ждать анонса раньше времени, а то Ubisoft умеет разочаровывать 😄

15
Вайнекс

И в чем новость?

У FC2 и AC2 тоже там какие-то изменения вчера были, и что, у них тоже ремейки будут?

7