Том Хендерсон: помимо Assassin's Creed IV: Black Flag, в разработке находится еще один ремейк Assassin's Creed

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон сегодня поделился информацией касательно состояния дел в компании Ubisoft:
Кроме того, Хендерсон рассказал о том, что помимо ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag, о котором он уже сообщал ранее, Ubisoft так же разрабатывает еще один ремейк в серии. Он проходит под кодовым названием Assassin’s Creed Stardust.
Ремейком какой части является Stardust на данный момент неизвестно, но можно предположить, что это будет оригинальная Assassin's Creed 2007-го года: на данный момент это единственная основная часть в серии, для которой Ubisoft по-прежнему не выпустила порт/ремастер на актуальные платформы. Кроме того, как и в случае с Black Flag, оригинальная игра про Альтаира является относительно самостоятельным произведением, что довольно удобно при создании ремейка, в отличии от трилогии Эцио.
По словам Хендерсона, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag должен выйти до конца 2026-го, а Assassin’s Creed Stardust - после 2026 года.
Надеюсь, второй со всеми дополнениями. А всё, что после 4-й можно и не ремейкать.
Хочется ремейки AC2, Brotherhood и Revelations (в которой бы восстановили выпиленный пролог в Италии с Да Винчи перед отплытием на корабле), в виде единой игры с масштабом зданий и графоном из Unity, но нынешняя Ubisoft такое не потянет. Да и жадность Ubisoft вряд ли позволила бы выпустить 3 игры в виде одного ремейка, даже несмотря на то, что суммарно по продолжительности они меньше, чем одна современная Юби-дрочильня.
Ввязываться в три полноценных ремейка на 6-10 лет разработки в духе FF7 Ubisoft в её нынешнем полумертвом состоянии явно не будет до тех пор, пока не увидит продажи ремейка BF. А делать ремейк одной игры из трех и потом забросить если не взлетит - бессмысленно. Дилемма.
В ремейк первой части больше верится. Игра довольно самостоятельная, небольшая, да и обладает рядом известных недостатков, которые довольно легко можно было бы исправить, порадовав фанатов. В свою очередь AC2 и Brotherhood - эталонные Асассинс Криды. Там любое изменение относительно оригиналов наоборот будет в штыки восприниматься и г*вном забросают, что еще сильнее осложняет их разработку.
Думаю если Ubisoft не облажается, а продажи ремейков BF и AC1 будут хорошими, то затем возьмутся и за трилогию с Эцио.
ремейк черного флага? по моему он не так сильно устарел на ПеКа покрайней мере. не будет вау эффекта от техналогий еще.
да он лагает на всех карточках, ультра поставь и начало вруби в джунглях, 60 фпс топорные а то и меньше на 3080(
Никогда не ловил фризы, даже 10 лет назад. Играло и играет на ура, без вылетов и глюков. Сколько раз перепроходил, никогда не было глюка. fps не падал, прекрасная игра.
Юнити да, тут согласен, лагает.
Игра очень стабильная и оптимизированная, ни каких багов нет!
Негрожопые петухи будут в главных ролях, в Ремейках .... -)))
У них там здоровые вообще есть?
Самая лучшая вторая часть ее бы ремейк
Главное, чтобы туда включили ещё сюжетку из ПСП-версии
А зачем первую часть то? она сухая и однообразная да и mirage по факту это можно сказать первая часть.. так же ходишь от точки к точки выявляя инфу и убиваешь цель... только в мираже там один город а не 3 города... лучше бы трилогию Эцио ремейкнули с сохранением всех сцен...
Любители такого сухого и однообразного го*нища как призрак отсусимы, как бы намекают, что такие мета-люди будут жрать любой кал, лишь бы там была атмосфэра.