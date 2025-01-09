Том Хендерсон: помимо Assassin's Creed IV: Black Flag, в разработке находится еще один ремейк Assassin's Creed

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон сегодня поделился информацией касательно состояния дел в компании Ubisoft:

Кроме того, Хендерсон рассказал о том, что помимо ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag, о котором он уже сообщал ранее, Ubisoft так же разрабатывает еще один ремейк в серии. Он проходит под кодовым названием Assassin’s Creed Stardust.

Ремейком какой части является Stardust на данный момент неизвестно, но можно предположить, что это будет оригинальная Assassin's Creed 2007-го года: на данный момент это единственная основная часть в серии, для которой Ubisoft по-прежнему не выпустила порт/ремастер на актуальные платформы. Кроме того, как и в случае с Black Flag, оригинальная игра про Альтаира является относительно самостоятельным произведением, что довольно удобно при создании ремейка, в отличии от трилогии Эцио.

По словам Хендерсона, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag должен выйти до конца 2026-го, а Assassin’s Creed Stardust - после 2026 года.