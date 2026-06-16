Ubisoft добавила Альтаира на фреску персонажей Assassin's Creed и намекнула на Эцио

Компания Ubisoft официально объявила о добавлении Альтаира ибн Ла-Ахада на масштабную художественную фреску, посвященную ключевым персонажам франшизы. Главный герой оригинальной Assassin's Creed 2007 года стал следующим подтвержденным протагонистом арт-проекта.

Разработчики сопроводили анонс знаменитой цитатой «Ничто не истинно, всё дозволено» и назвали персонажа «OG Assassin» (первопроходцем серии), тем самым подтвердив фанатские теории, строившиеся вокруг предыдущих тизеров с силуэтом орла.

Информационный повод вызвал бурную реакцию в игровом сообществе, однако главным сюрпризом стал скрытый анонс следующего этапа проекта. В комментариях под постом разработчики оставили тизер: «А перед остальными мы в долгу за путешествие в итальянский Ренессанс, не думаете?» Это явно намекает на то, что следующим холст украсит главный любимчик публики — харизматичный итальянец Эцио Аудиторе да Фиренце.

Развитие фрески с культовыми мастерами прошлого — часть медиакампании по укреплению связи комьюнити с классическим наследием франшизы. Эта активность идет параллельно с развитием флагманских проектов и релизом ремейков, что обеспечивает бренду высокую цитируемость в прессе. При этом точные сроки завершения работы над полным изображением и список оставшихся героев пока не раскрываются.