Ubisoft готовит почву для ремейка "Assassin's Creed" с возвращением Дезмонда Майлза

Имя культового персонажа появилось в новых файлах данных Анимуса именно тогда, когда слухи о ремейке первой Assassin's Creed набирают обороты.
Фанаты, разбирающие свежие файлы данных Анимуса, обнаружили кое-что интересное: имя Десмонда Майлза фигурирует в нескольких документах. Не разово, не где-то на краю, а именно в тех файлах, которые формируют нынешний нарратив серии.
Это происходит на фоне серьёзного информационного фона. По словам xj0nathan на X поступила информация о том, что следующим кандидатом на ремейк является именно Assassin's Creed. Том Хендерсон из Insider Gaming в рамках подкаста подтвердил: ещё один ремейк AC действительно находится в разработке, и речь об одной из ранних игр серии.
Ремейк первой Assassin's Creed, если он всё же выйдет, скорее всего, не будет копией один-в-один. Ожидается расширение мира, обновление боевой системы и переработка миссий с сохранением основной истории.
Финальное обновление AC Shadows вышло 16 июня 2026 года и добавило новый бесплатный квест Black Tides, активность Domains, а также кроссоверные проекты Riptides и Undertow, связывающие Shadows и Black Flag Resynced. Именно в этом контексте появление имени Десмонда в файлах Анимуса выглядит совсем не случайным
Для меня серия Assassin's Creed закончилась на смерти Дезмонда. Тогда в сюжете была интрига, загадка, мы ждали каждую часть ради того, чтобы узнать, чем закончится история в реальном мире. Если они выпустят ремейк первой части и заменят нормальный сюжет Дезмонда на интеграцию с их лаунчером-помойкой Animus Hub это будет окончательный конец Юбикам.
Не знаю мне лучше и по душе вальгала
отлично давно пора
Двойку надо ремейкать.
Лучшая игра в серии, даже не обсуждается.
лично для меня 1-я часть как она есть и задумывалась Топ. ИМХО.. (тамплиеры ,ассасины , древний Иерусалим и атмосферная музыка когда тебя отчитывал Аль-Муалим.) 1-ю ремейк жду больше всего.