В новом видеоролике, посвящённом боевой системе серии Assassin's Creed, показаны изменения, произошедшие за эти годы

Ubisoft выпустила новый видеоролик, посвящённый серии Assassin’s Creed. Видео переносит нас в 2007 год, к выходу первой части Assassin’s Creed, и показывает эволюцию боевой системы франшизы на протяжении различных игр.

В видеоролике создатели показали оригинальную боевую систему, основанную на контратаках, и то, как она развивалась и совершенствовалась в Assassin’s Creed 2 (2009), Assassin’s Creed Brotherhood (2010) и Assassin’s Creed Revelations (2011). В 2012 году система претерпела значительные изменения с выходом Assassin’s Creed 3, в которой главному герою Коннору было предоставлено большее разнообразие оружия, включая лук. В Assassin’s Creed 4: Black Flag в 2013 году произошли ещё одни изменения с добавлением огнестрельного оружия в арсенал Эдварда.

Хотя большая часть боевой системы сохранилась и в Assassin’s Creed Rogue 2014 года, в том же году произошли ещё одни изменения в Assassin’s Creed Unity, которые сделали бои более медленными и повысили сложность. В 2015 году та же система была дополнительно усовершенствована в Assassin’s Creed Syndicate, где особое внимание уделялось рукопашным боям с участием двух главных героев — Джейкоба и Эви Фрай.

Хотя после Syndicate серия немного отдохнула, всего через пару лет произошли самые значительные изменения в механике боя с выходом Assassin’s Creed Origins. В игре 2017 года были представлены более глубокие механики в стиле RPG: оружие и доспехи имели свои собственные характеристики и специальные эффекты, которые Байек мог использовать в своем стремлении выследить Орден Древних. Та же система была расширена с выходом Assassin’s Creed Odyssey в 2018 году, которая добавила ещё больше типов оружия, а также более глубокие механики RPG. Последней игрой, где мы увидели эту систему, по крайней мере, на данный момент, стала Assassin’s Creed Valhalla 2020 года, в которой была введена система стойкости врагов.

В 2023 году серия вернулась к некоторым из своих старых стилей боя в Assassin’s Creed Mirage, где игроки брали на себя роль Басима и сражались с врагами на улицах Багдада. Совсем недавно франшиза внесла дальнейшие улучшения в свои боевые системы в Assassin’s Creed Shadows, предложив два различных стиля игры благодаря своим второстепенным персонажам — ориентированному на экшен Ясуке и стелс-ориентированному Наоэ.