Качество поражает, но цена пугает! PureArts представила фигурку Эцио из Assassin's Creed 2 стоимостью более 3 тысяч евро

Серия Assasin's Creed сможет похвастаться не только неудачной фигрукой по Assassin's Creed Shadows, но и очень красивой фигуркой, на которой запечатлен Эцио Аудиторе. Правда, цена может отпугнуть.

В каталог PureArts в разделе Prestige Line добавлена очень реалистичная фигурка Эцио Аудиторе из игры Assassin's Creed 2. Качество изделия поражает уже с первых изображений - одежду Эцио сшили вручную, его аксессуары из натуральной кожи, а оружие и элементы декора изготовлены вручную из полированного металла. В основу реплик легли аутентичные модели из игры Ubisoft Montreal.

Цена фигурки Эцио Аудиторе, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров - 3 299 евро. Начало поставок запланировано на второй квартал 2025 года.