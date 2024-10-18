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Assassin's Creed 2 17.11.2009
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9.3 8 392 оценки

Качество поражает, но цена пугает! PureArts представила фигурку Эцио из Assassin's Creed 2 стоимостью более 3 тысяч евро

Gruz_
Новости

Серия Assasin's Creed сможет похвастаться не только неудачной фигрукой по Assassin's Creed Shadows, но и очень красивой фигуркой, на которой запечатлен Эцио Аудиторе. Правда, цена может отпугнуть.

В каталог PureArts в разделе Prestige Line добавлена очень реалистичная фигурка Эцио Аудиторе из игры Assassin's Creed 2. Качество изделия поражает уже с первых изображений - одежду Эцио сшили вручную, его аксессуары из натуральной кожи, а оружие и элементы декора изготовлены вручную из полированного металла. В основу реплик легли аутентичные модели из игры Ubisoft Montreal.

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Цена фигурки Эцио Аудиторе, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров - 3 299 евро. Начало поставок запланировано на второй квартал 2025 года.

-1
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

А что вы хотели за 3 тысяч евро? Игрушку из Киндера?

2
TastelessGerman

Из золота

0
Real Slim Shady TastelessGerman

или чтоб он был раздеваемым

-1
KosherRonin Real Slim Shady

Хочешь увидеть попку эцио?

0
B e s i k

Есть очень богатые люди и вот он например прошел игру она запала ему в душу по самое немогу и он решил купить себе на память фигурку главного героя этой игры и это нормально.Но в данном случаи в этой покупке нет смысла ведь эта фигура не похожа на Эцио Аудиторе но качество супер.

1
TastelessGerman

Это кто бл?

-1
hpi

Это Алег, он любит ходить в магаз за хлебом.

0
TastelessGerman hpi

А Олеги оказывается могут быть симпатичными😁

1
TastelessGerman

Хотят заработать на лошках денег, не более. И 500 доларов не стоит по факту

-3