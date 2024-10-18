Качество поражает, но цена пугает! PureArts представила фигурку Эцио из Assassin's Creed 2 стоимостью более 3 тысяч евро

Серия Assasin's Creed сможет похвастаться не только неудачной фигрукой по Assassin's Creed Shadows, но и очень красивой фигуркой, на которой запечатлен Эцио Аудиторе. Правда, цена может отпугнуть.
В каталог PureArts в разделе Prestige Line добавлена очень реалистичная фигурка Эцио Аудиторе из игры Assassin's Creed 2. Качество изделия поражает уже с первых изображений - одежду Эцио сшили вручную, его аксессуары из натуральной кожи, а оружие и элементы декора изготовлены вручную из полированного металла. В основу реплик легли аутентичные модели из игры Ubisoft Montreal.
Цена фигурки Эцио Аудиторе, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров - 3 299 евро. Начало поставок запланировано на второй квартал 2025 года.
А что вы хотели за 3 тысяч евро? Игрушку из Киндера?
Из золота
или чтоб он был раздеваемым
Хочешь увидеть попку эцио?
Есть очень богатые люди и вот он например прошел игру она запала ему в душу по самое немогу и он решил купить себе на память фигурку главного героя этой игры и это нормально.Но в данном случаи в этой покупке нет смысла ведь эта фигура не похожа на Эцио Аудиторе но качество супер.
Это кто бл?
Это Алег, он любит ходить в магаз за хлебом.
А Олеги оказывается могут быть симпатичными😁
Хотят заработать на лошках денег, не более. И 500 доларов не стоит по факту