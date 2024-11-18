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Assassin's Creed 2 17.11.2009
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9.3 8 452 оценки

Композитор и голос Эцио поздравили геймеров с 15-летием Assassin's Creed 2

Gutsz
Новости

Сегодня отмечается юбилей одной из самых культовых и популярных игр серии Assassin's Creed. В этом году Assassin's Creed 2 исполняется ровно 15 лет с момента её выхода на ПК и консоли поколения PlayStation 3 и Xbox 360. Релиз игры не только закрепил успех первой части франшизы, но и приумножил её достижения, подарив игрокам захватывающую историю Эцио Аудиторе да Фиренце. История этого героя продолжалась ещё в двух последующих играх. В честь юбилея композитор игры и актёр, озвучивший главного героя, записали специальные поздравления для игроков.

Музыкальное сопровождение для Assassin's Creed 2 создал знаменитый датский композитор Йеспер Кюд. Его работа принесла игре одну из самых запоминающихся музыкальных тем серии, которая впоследствии неоднократно звучала в новых частях, пусть и в изменённой форме. В своём видеообращении Кюд поздравил фанатов с 15-летием игры и рассказал о создании темы "Семьи Эцио", поделившись архивными материалами. Композитор признался, что Эцио остаётся его самым любимым персонажем, для которого он писал музыку.

К поздравлению также присоединился Роджер Крейг Смит, актёр, подаривший свой голос Эцио в Assassin's Creed 2. В своём послании он поблагодарил разработчиков за создание уникального персонажа и игроков за их поддержку. Актёр отметил, что роль Эцио стала важной вехой в его карьере и определила направление его творческого развития на многие годы.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
-zotik-

15 лет я покупаю асассинов, чуть меньше пол жизни лол))

2
Джон Сноу 2

Первая, вторая и Братство - любимые части. Идеальные ассасины - с шикарным сюжетом, персами, геймплеем.

1
Валентин Добров

Моя любимая часть.Персонажи, саундтрек, сюжет.Все просто шикарно.

Даже сейчас она есть на ноутбуке. Такие игры выходят редко к сожалению.

0
Ольга Бузова

И в честь этого ее дадут бесплатно да?

-1
Trofikus

А смысл? Это все уже пройденый этап, и к тому же не раз.

0
Пользователь ВКонтакте

// Джейсин Джейсинов

-1
Пользователь ВКонтакте

Культовая. 😂. Первая чаиь до половины более менее была. Дальше куетень полная. 😂. Культовая))) // Tychus Findlay

-7
hpi

Да культовая.

0