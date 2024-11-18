Композитор и голос Эцио поздравили геймеров с 15-летием Assassin's Creed 2

Сегодня отмечается юбилей одной из самых культовых и популярных игр серии Assassin's Creed. В этом году Assassin's Creed 2 исполняется ровно 15 лет с момента её выхода на ПК и консоли поколения PlayStation 3 и Xbox 360. Релиз игры не только закрепил успех первой части франшизы, но и приумножил её достижения, подарив игрокам захватывающую историю Эцио Аудиторе да Фиренце. История этого героя продолжалась ещё в двух последующих играх. В честь юбилея композитор игры и актёр, озвучивший главного героя, записали специальные поздравления для игроков.

Музыкальное сопровождение для Assassin's Creed 2 создал знаменитый датский композитор Йеспер Кюд. Его работа принесла игре одну из самых запоминающихся музыкальных тем серии, которая впоследствии неоднократно звучала в новых частях, пусть и в изменённой форме. В своём видеообращении Кюд поздравил фанатов с 15-летием игры и рассказал о создании темы "Семьи Эцио", поделившись архивными материалами. Композитор признался, что Эцио остаётся его самым любимым персонажем, для которого он писал музыку.

К поздравлению также присоединился Роджер Крейг Смит, актёр, подаривший свой голос Эцио в Assassin's Creed 2. В своём послании он поблагодарил разработчиков за создание уникального персонажа и игроков за их поддержку. Актёр отметил, что роль Эцио стала важной вехой в его карьере и определила направление его творческого развития на многие годы.