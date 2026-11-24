Поклонники франшизы тепло приняли Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, однако в ближайшее время Ubisoft не планирует выпускать новые ремейки. Несмотря на то что ранее компания вела разработку сразу нескольких подобных проектов, сейчас официальная позиция издателя однозначна: обновлённые версии классических частей не находятся в производстве.
Тем не менее в будущем компания может вернуться к этой идее, и главным кандидатом на переиздание выглядит Assassin’s Creed 2. Свою заинтересованность в проекте уже выразил актёр Роджер Крейг Смит, подаривший голос Эцио Аудиторе в сиквеле, а также в Brotherhood и Revelations. В беседе с порталом PCGamesN он напомнил о грядущих юбилеях франшизы и подчеркнул, что для возвращения к культовому персонажу ему «достаточно одного слова» от разработчиков.
«Хотелось бы верить, что у них припасено что-то в рукаве к 2029 году, когда исполнится 20 лет со дня выхода Assassin’s Creed 2. В следующем году мы отметим 20-летие всей серии, во что до сих пор трудно поверить. Так что я бы, безусловно, с радостью ухватился за возможность поучаствовать в создании ремейка», — отметил Смит.
Даже если Ubisoft решит дать зелёный свет ремейку второй части, релиз вряд ли успеют приурочить к юбилейным датам — ни к 20-летию всей серии, ни к 20-летию самой игры. Дополнительным сдерживающим фактором остаётся наличие сборника Assassin’s Creed: The Ezio Collection с ремастерами трилогии, который вышел в 2016 году и до сих пор остаётся актуальным.
Ближайшей новой игрой во вселенной станет Assassin’s Creed: Hexe, чей релиз ожидается во второй половине 2027 года. По слухам, в последующих проектах разработчики планируют перенести место действия в Древний Рим и Иерусалим, однако официальных подробностей об этих играх пока нет.
Оригинальная Assassin’s Creed 2 вышла в 2009 году и до сих пор считается одной из лучших игр в серии, а образ Эцио Аудиторе стал визитной карточкой всей франшизы.
Ремейк Assassin's Creed 2 однозначно стоит делать, но если его будут делать, то пускай делают сразу вместе с Brotherhood и Revelations, чтобы ремейк в себя все это включал, то иначе он будет не полным.
как раз только что играл в Switch версию(более детализированная и более красочная)
Только если этот актёр прокачал свои актёрские навыки и сможем играть : D
Да, давно пора! У Ubisoft пылится такая роскошная история, как трилогия Эцио (Revelations 50/50). Делайте уже общий ремейк всей трилогии с большой открытой Италией и кусочком Турции.
Нынешняя Юбисофт сделает только парашу, а не ремейк. Даже тот же "ремейк" Блэг Флага не могу назвать ремейком, чисто ремастер по типу Обвилиона. Локализация игры на русский, ну естественно рукожопы из Юбисофт, не могут даже субтитры сделать нормально. Новые диалоги, где Эдвард что-то комментирует или на корабле остались без локализации. Готовую озвучку оригинала просто выкинули, вместо того чтобы просто взять, улучшить и доработать. Но это же Юбисофт. Ах, да, они же в любой свой проект пихнут донат. В сингл, донат пихать у них стало модной тенденцией.
Ремейки старых игр, я бы этим бездарям вообще не доверил. Но увы, от обычных пользователей ничего не зависит.