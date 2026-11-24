Поклонники франшизы тепло приняли Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, однако в ближайшее время Ubisoft не планирует выпускать новые ремейки. Несмотря на то что ранее компания вела разработку сразу нескольких подобных проектов, сейчас официальная позиция издателя однозначна: обновлённые версии классических частей не находятся в производстве.

Тем не менее в будущем компания может вернуться к этой идее, и главным кандидатом на переиздание выглядит Assassin’s Creed 2. Свою заинтересованность в проекте уже выразил актёр Роджер Крейг Смит, подаривший голос Эцио Аудиторе в сиквеле, а также в Brotherhood и Revelations. В беседе с порталом PCGamesN он напомнил о грядущих юбилеях франшизы и подчеркнул, что для возвращения к культовому персонажу ему «достаточно одного слова» от разработчиков.

«Хотелось бы верить, что у них припасено что-то в рукаве к 2029 году, когда исполнится 20 лет со дня выхода Assassin’s Creed 2. В следующем году мы отметим 20-летие всей серии, во что до сих пор трудно поверить. Так что я бы, безусловно, с радостью ухватился за возможность поучаствовать в создании ремейка», — отметил Смит.

Даже если Ubisoft решит дать зелёный свет ремейку второй части, релиз вряд ли успеют приурочить к юбилейным датам — ни к 20-летию всей серии, ни к 20-летию самой игры. Дополнительным сдерживающим фактором остаётся наличие сборника Assassin’s Creed: The Ezio Collection с ремастерами трилогии, который вышел в 2016 году и до сих пор остаётся актуальным.

Ближайшей новой игрой во вселенной станет Assassin’s Creed: Hexe, чей релиз ожидается во второй половине 2027 года. По слухам, в последующих проектах разработчики планируют перенести место действия в Древний Рим и Иерусалим, однако официальных подробностей об этих играх пока нет.

Оригинальная Assassin’s Creed 2 вышла в 2009 году и до сих пор считается одной из лучших игр в серии, а образ Эцио Аудиторе стал визитной карточкой всей франшизы.