Спустя 15 лет для Assassin's Creed 2 вышел мод позволяющий путешествовать по городам на лошади

Как стало известно, пользователь Xtavia выпустил модификацию для Assassin's Creed 2, которая убирает одно из ограничений игры - теперь Эцио сможет путешествовать по всем городам в игре на лошади, как это было сделано в следующей части серии, Assassin's Creed: Brotherhood.

Скорее всего создатели игры в своё время решили ограничить возможность перемещения на лошади из-за не слишком больших размеров городов, а так же для того чтобы игроки при прохождении делали больший акцент на паркур. Однако теперь, спустя 15 лет и многочисленные перепрохождения, игроки смогут открыть для себя и альтернативный способ перемещения персонажа по миру игры.

Кроме того, благодаря данному моду, Assassin's Creed 2 и Assassin's Creed: Brotherhood будут еще сильнее ощущаться как единая часть истории - больше не будет логических противоречий, когда, например, Эцио в Assassin's Creed 2 не может перемещаться на лошади по Монтериджони, а в начале Assassin's Creed: Brotherhood спокойно делает это вместе с дядей Марио.