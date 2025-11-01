Директор Assassin's Creed 3 полагает, что у франшизы есть потенциал существовать вечно

Франшиза Assassin's Creed — одна из самых продолжительных и уважаемых игровых серий, берущая своё начало в 2007 году. За это время она претерпела значительные изменения, расширив свои границы от оригинальных линейных приключений до современных RPG и открытых миров с богатой исторической тематикой.

Что делает Assassin’s Creed уникальным и «вечным» брендом, так это способность компании Ubisoft адаптировать серию под новые веяния и жанры. Как отметил креативный директор Алекс Хатчинсон, каждая игра серии содержит своих уникальных героев, локации и сюжетные линии, что позволяет Ubisoft не быть связанными жесткими рамками и свободно экспериментировать с форматом. Благодаря такому подходу, серия не только сохраняет свою актуальность, но и регулярно удивляет поклонников новыми сеттингами — от древнего Багдада в игре Mirage, до японской тематики, впервые реализованной в последних проектах.

Хатчинсон подчеркнул, что Assassin’s Creed — один из редких игровых брендов, который способен «жить вечно», так как у него есть внутренний потенциал для постоянных изменений и развития, а Ubisoft поддерживает творческую свободу, позволяя серии идти на риск и экспериментировать с жанрами и механиками. Это подтверждается тем фактом, что последние игры заметно отличаются друг от друга по стилю и игровому процессу, что обеспечивает серии свежесть и новизну для поклонников.

В итоге, серия продолжит развиваться так долго, пока Ubisoft будет говорить «да», а её творческий подход и способность к постоянной эволюции гарантируют её долгую жизнь в индустрии.