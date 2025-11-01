ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 3 29.10.2012
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 6 817 оценок

Директор Assassin's Creed 3 полагает, что у франшизы есть потенциал существовать вечно

KoRnEr KoRnEr

Франшиза Assassin's Creed — одна из самых продолжительных и уважаемых игровых серий, берущая своё начало в 2007 году. За это время она претерпела значительные изменения, расширив свои границы от оригинальных линейных приключений до современных RPG и открытых миров с богатой исторической тематикой.

Продажи серии Assassin's Creed превысили 200 миллионов копий с момента запуска в 2007 году

Что делает Assassin’s Creed уникальным и «вечным» брендом, так это способность компании Ubisoft адаптировать серию под новые веяния и жанры. Как отметил креативный директор Алекс Хатчинсон, каждая игра серии содержит своих уникальных героев, локации и сюжетные линии, что позволяет Ubisoft не быть связанными жесткими рамками и свободно экспериментировать с форматом. Благодаря такому подходу, серия не только сохраняет свою актуальность, но и регулярно удивляет поклонников новыми сеттингами — от древнего Багдада в игре Mirage, до японской тематики, впервые реализованной в последних проектах.

Хатчинсон подчеркнул, что Assassin’s Creed — один из редких игровых брендов, который способен «жить вечно», так как у него есть внутренний потенциал для постоянных изменений и развития, а Ubisoft поддерживает творческую свободу, позволяя серии идти на риск и экспериментировать с жанрами и механиками. Это подтверждается тем фактом, что последние игры заметно отличаются друг от друга по стилю и игровому процессу, что обеспечивает серии свежесть и новизну для поклонников.

В итоге, серия продолжит развиваться так долго, пока Ubisoft будет говорить «да», а её творческий подход и способность к постоянной эволюции гарантируют её долгую жизнь в индустрии.

Andrew Nash

Потенциал - есть, реализация - овно

MunchkiN 616

вечно наверна нет. но еще на некотрое количево игр может хватит. или нужна заделать паузу чтоб игроки соскучились и с новыми графенами чтобы сделать переосмысления.

Wing42
уважаемых игровых серий

Вот уж не думал. Наверное, он тут хотел добавить приписку "в пределах офиса Ubisoft", потому как во внешнем мире мало кто в состоянии найти в этих играх что-то прекрасное. Как правило, это не самые умные люди весьма специфических вкусов, не отличающихся особым изяществом.

MunchkiN 616

асасины крутая значимая историческая серия где бегаешь по прошлому любушся домиками и графонами. ассины давно превзошли того же кувыркающегося принца персии наверно даже если старые игры брать которые типа культовые.

saa0891

Любой го8но конвейер рано или поздно все равно сломается.

vertehwost

Как и у call of duty - но это не точно!

ParanoidRusty

"Быть Assassin's Creed - жить вечно" ®️ Цитаты великих шизойдов Ubisoft.

Гомер11

АК закончился вместе с Эцио и Альтаиром.

Twiceasniceasguys

В отличие от человечества 🙂

FireLion1993

Серия уже себя выжила

ZAUSA

Да, но он сам в Ubisoft давно не работает и не делает "вечно" Assassin's Creed.

