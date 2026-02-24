Разработчик Assassin's Creed 3 объяснил, почему корабли не стали основой игры

Морская романтика в Assassin's Creed 4: Black Flag до сих пор считается одной из сильнейших сторон серии, однако путь к этому элементу оказался не таким простым. Бывший креативный директор Assassin's Creed 3 Алекс Хатчинсон рассказал, что во время разработки третьей части команда не была уверена, что технология управления кораблями вообще заработает как нужно.

По его словам, у студии были серьезные опасения относительно стабильности и качества морских механик. Именно поэтому плавание и морские миссии не стали центральной частью сюжета Assassin’s Creed 3. Разработчики попросту не хотели делать крупную ставку на систему, в работоспособности которой до конца не были уверены.

В итоге корабли в третьей части появились, но в ограниченном формате. Эти эпизоды стали своего рода тестовой площадкой. Когда стало ясно, что механика нравится игрокам и ее можно довести до ума, Ubisoft решилась развить идею на полную мощность в Black Flag, где морские путешествия, абордажи и исследование океана превратились в основу игрового процесса.

Хатчинсон также отметил, что в рамках тогдашней AAA-модели разработки полноценная сборка игры появлялась довольно поздно, из-за чего оценить итоговый результат заранее было непросто. Тем не менее осторожный подход себя оправдал: вместо того чтобы рисковать всей кампанией Assassin’s Creed 3, Ubisoft доработала технологию и выпустила один из самых любимых фанатами проектов серии.