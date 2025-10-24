Режиссёр Assassin's Creed 3 рассказал, зачем убили Дезмонда Майлза: "Так серия избежала гибели под тяжестью лора"

В подкасте FRVR Хатчинсон пояснил, что изначально Assassin’s Creed задумывалась как трилогия, где третья часть должна была полностью сосредоточиться на Дезмонде и происходить в современном мире. Однако после успеха Assassin’s Creed 2 компания Ubisoft решила расширить франшизу, добавив Brotherhood и Revelations, из-за чего сюжет стал чрезмерно запутанным.

«Мы понимали, что франшиза начала “утопать” в собственном лоре — богах, древних цивилизациях и временных линиях. Всё это отдаляло серию от того, что в ней любили игроки — исторических приключений об ассасинах», — рассказал Хатчинсон.

По словам разработчика, команда хотела избежать судьбы жанров, которые потеряли массовую аудиторию из-за чрезмерной сложности:

«Мы не хотели, чтобы Assassin’s Creed превратилась в серию, где фанаты следят за каждой деталью, а новые игроки чувствуют себя чужими. Дезмонд должен был уйти, чтобы у франшизы снова появились “чистые точки входа”.»

Хотя смерть героя вызвала недовольство у части фанатов, Assassin’s Creed 3 разошлась тиражом более 12 миллионов копий за первые четыре месяца, а сама серия после этого продалась тиражом свыше 200 миллионов.

Хатчинсон считает, что это подтверждает правильность решения: «Мы избавились от излишней сложности и позволили серии жить дальше».