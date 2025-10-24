ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 3 29.10.2012
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 6 810 оценок

Режиссёр Assassin's Creed 3 рассказал, зачем убили Дезмонда Майлза: "Так серия избежала гибели под тяжестью лора"

IKarasik IKarasik

В подкасте FRVR Хатчинсон пояснил, что изначально Assassin’s Creed задумывалась как трилогия, где третья часть должна была полностью сосредоточиться на Дезмонде и происходить в современном мире. Однако после успеха Assassin’s Creed 2 компания Ubisoft решила расширить франшизу, добавив Brotherhood и Revelations, из-за чего сюжет стал чрезмерно запутанным.

«Мы понимали, что франшиза начала “утопать” в собственном лоре — богах, древних цивилизациях и временных линиях. Всё это отдаляло серию от того, что в ней любили игроки — исторических приключений об ассасинах», — рассказал Хатчинсон.

По словам разработчика, команда хотела избежать судьбы жанров, которые потеряли массовую аудиторию из-за чрезмерной сложности:

«Мы не хотели, чтобы Assassin’s Creed превратилась в серию, где фанаты следят за каждой деталью, а новые игроки чувствуют себя чужими. Дезмонд должен был уйти, чтобы у франшизы снова появились “чистые точки входа”.»

Хотя смерть героя вызвала недовольство у части фанатов, Assassin’s Creed 3 разошлась тиражом более 12 миллионов копий за первые четыре месяца, а сама серия после этого продалась тиражом свыше 200 миллионов.

Хатчинсон считает, что это подтверждает правильность решения: «Мы избавились от излишней сложности и позволили серии жить дальше».

Mad_cloud

В итоге серия все равно скатилась

16
anarhyst737

Перевод с корпоративного на человеческий:
- Мы целенаправленно превратили прописанный лор в кучу бессмысленных фекалий, чтобы расширить охват аудитории и игроки поменьше думали. Думающий игрок неудобен, он не покупает некачественный продукт и ему сложно впарить пропаганду под видом развлечения.

12
Eclair_93

Сразу надо было делать историческую игру. Лор игры стал ее фишкой, убрав это сделали еще хуже, если не убили полностью серию, дауны.

8
AndrewSolt

Это не было бы такой проблемой, если б буквально сразу же сюжет в современности не скатился к унылой фигне, а потом и вовсе на несколько лет ушел чисто в комиксы и что там ещё юбики тогда делали.

6
SatirDog

Вообще не нужно было делать линию Дезмонда, да и эти ненужные переходы в современность.

6
Sorsh

О, очередная байка почему убили Дезмонда

4
BAZKIN

Дак после этого всё и покатилось как раз в эту "лорную тяжесть"

4
Аристов--Черный
Мы не хотели, чтобы Assassin’s Creed превратилась в серию, где фанаты следят за каждой деталью, а новые игроки чувствуют себя чужими.

Ну и как, б**дь, довольны? "Новые игроки" стоили того, что стало с серией? Теперь вы нахер не нужны прежним почитателям изначального Кредо Ассасинов, а для нью-фагов вы просто какая-то игра "из того скандала". Тьфу, придурки! Угробить хороший задел, ради массы дебилов, которым что на хер, что на палец смотреть - однох*йственно.

"Негодованию моему нет предела"(цитата из 2015-го года).

"Я плюю на ваши могилы"(настоящее время).

4
Ekaterina2009

Убили лор как раз таки после убийства дезмонда, потом добили серию внедрив тупую систему ведьмака с прокачками начиня с обрыгина

3
-zotik-

иии "оживили" его в вальгалле вроде)

2
