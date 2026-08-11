28 миллионов поглаженных животных: Ubisoft поделилась статистикой первого месяца Assassin's Creed Black Flag Resynced

Официальный аккаунт Assassin’s Creed в соцсети X опубликовал свежую статистику по ремейку Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Прошло чуть больше месяца с момента, как игроки вновь поднялись на борт легендарной "Галки", и цифры получились впечатляющими. Ключевые показатели за первый месяц оказались следующими:

Любимый наряд - Наряд капера;

Пройденное расстояние на "Галке" - 40,07 млн км (это примерно 1000 кругосветных путешествий под полными парусами);

Любимое оружие - клинки Ле-Буржуа;

Процент побед над легендарными кораблями - 47%;

Время, проведённое в приседе - 8,07 млн часов (около 10 % от общего игрового времени всех игроков);

Поглаженные животные - 28,29 млн (лидируют кошки).

Ремейк Black Flag Resynced продолжает собирать теплый отклик у фанатов, а пираты явно не теряют форму - ни в морских сражениях, ни в заботе о животных.