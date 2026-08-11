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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 407 оценок

28 миллионов поглаженных животных: Ubisoft поделилась статистикой первого месяца Assassin's Creed Black Flag Resynced

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Официальный аккаунт Assassin’s Creed в соцсети X опубликовал свежую статистику по ремейку Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Прошло чуть больше месяца с момента, как игроки вновь поднялись на борт легендарной "Галки", и цифры получились впечатляющими. Ключевые показатели за первый месяц оказались следующими:

  • Любимый наряд - Наряд капера;
  • Пройденное расстояние на "Галке" - 40,07 млн км (это примерно 1000 кругосветных путешествий под полными парусами);
  • Любимое оружие - клинки Ле-Буржуа;
  • Процент побед над легендарными кораблями - 47%;
  • Время, проведённое в приседе - 8,07 млн часов (около 10 % от общего игрового времени всех игроков);
  • Поглаженные животные - 28,29 млн (лидируют кошки).

Ремейк Black Flag Resynced продолжает собирать теплый отклик у фанатов, а пираты явно не теряют форму - ни в морских сражениях, ни в заботе о животных.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
SGate

Я ни одной кошки не пропустил.

2
Darko Lay

Каким хером они это отслеживают?

Угрюмый_Кот

Костюм с кожаным плащом вышел топовым, всю игру с ним пробегал

Артур Деменко

Ля я прочитал "28 миллионов приглашенных животных" думаю ого онлайн 😅