28 миллионов поглаженных животных: Ubisoft поделилась статистикой первого месяца Assassin's Creed Black Flag Resynced

Официальный аккаунт Assassin’s Creed в соцсети X опубликовал свежую статистику по ремейку Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Прошло чуть больше месяца с момента, как игроки вновь поднялись на борт легендарной "Галки", и цифры получились впечатляющими. Ключевые показатели за первый месяц оказались следующими:
- Любимый наряд - Наряд капера;
- Пройденное расстояние на "Галке" - 40,07 млн км (это примерно 1000 кругосветных путешествий под полными парусами);
- Любимое оружие - клинки Ле-Буржуа;
- Процент побед над легендарными кораблями - 47%;
- Время, проведённое в приседе - 8,07 млн часов (около 10 % от общего игрового времени всех игроков);
- Поглаженные животные - 28,29 млн (лидируют кошки).
Ремейк Black Flag Resynced продолжает собирать теплый отклик у фанатов, а пираты явно не теряют форму - ни в морских сражениях, ни в заботе о животных.
Я ни одной кошки не пропустил.
Каким хером они это отслеживают?
Костюм с кожаным плащом вышел топовым, всю игру с ним пробегал
Ля я прочитал "28 миллионов приглашенных животных" думаю ого онлайн 😅