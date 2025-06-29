Актёр озвучки Эдварда Кенуэя намекнул на предстоящий ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag

Актёр Мэтт Райан, подаривший голос Эдварду Кенуэю, главному герою Assassin's Creed IV: Black Flag, намекнул на возможную разработку ремейка игры. Во время встречи с поклонниками он загадочно заметил:
Ты уже прошёл игру? Ну, возможно, придётся пройти её ещё раз. Есть причина, по которой я это говорю, но не могу ничего рассказать.
Эти слова перекликаются с более ранними сообщениями журналиста Тома Хендерсона, который неоднократно заявлял о разработке ремейка Black Flag на обновлённом движке Anvil Engine от Assassin's Creed: Shadows.
По данным Хендерсона, внутренние сроки студии предполагали релиз проекта в ноябре 2025 года. Загадочный комментарий Райана лишь подогрел слухи о возможном возвращении культового пиратского приключения в новом виде.
"сделал намекнул" то есть вы даже названия статей не проверяете да?
Не пойму, даже если и будет, почему именно эта часть? Она не самая прорывная, средней руки игра.
Да вот как раз самая, ибо появилась одна большая полноценная новая механика и куча активностей связанные с этой механикой, которая понравилась большинству
Какая новая механика ?
корабли
Лучше бы сделали ремейк Liberation, единственная часть где можно играть за женского ГГ и использовать "женскую натуру" геймплейно, а не тупо скин.
Зная Юпи, они выкатят очередной второсортный ремастер, под видом ремейка, за фулл прайс ААААА игры ) Или сколько у нх там уже "А" четыре точно было...
Да скореее всего будет уровня эцио эдишен) и надею уровня после правок, а не изначального)
А потом скажет, что случайно ввел в заблуждение и ничего такого он не имел в виду, все всё не так поняли и тд
По факту он ничего и не сказал, и тут некого в заблуждения вводить
Как-то не очень верится, они не могут принца Персии никак дожать, при том что там объём игры меньше в разы. И всё же, рука у них в плане ассасинов хорошо набита, может что-то годное и соберут, с возможностью посещать любой остров, а не так скудно как это было в оригинале .
Главное чтобы дали бесплатно как с ремастером 3 части
Ага щас, ремастер был на том же движке что и 3, только с чуть подтянутыми текстурами, а эта по слухам на новом движке, это по факту полностью новая игра, и бесплатно ее никто давать не будет
На движке Вальгалы илиShadows, сейчас для холуев будут создавать или обновлять движок , зная Гейсофт
Только давайте сразу подчеркнем, это будет ремейк самой игры, или защит для нее, включая гомнуво и еще поверх несколько штук "собственных разработок" :D
Если так, то ожидаю .exe весом под 2Гб :D
да там не ремейк нужен а патч который бы мыло бы убрал бы мыло и детализацию лиц улучшил бы и местности,это бы и и дешевле и проще,патч естественно можно было продавать за 20 баксов и не кто бы не обиделся
игра устарела во многих моментах сейчас я в неё захожу и у меня от всего глаза вылазят на 2к мониторе