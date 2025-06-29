Актёр озвучки Эдварда Кенуэя намекнул на предстоящий ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag

Актёр Мэтт Райан, подаривший голос Эдварду Кенуэю, главному герою Assassin's Creed IV: Black Flag, намекнул на возможную разработку ремейка игры. Во время встречи с поклонниками он загадочно заметил:

Ты уже прошёл игру? Ну, возможно, придётся пройти её ещё раз. Есть причина, по которой я это говорю, но не могу ничего рассказать.

Эти слова перекликаются с более ранними сообщениями журналиста Тома Хендерсона, который неоднократно заявлял о разработке ремейка Black Flag на обновлённом движке Anvil Engine от Assassin's Creed: Shadows.

По данным Хендерсона, внутренние сроки студии предполагали релиз проекта в ноябре 2025 года. Загадочный комментарий Райана лишь подогрел слухи о возможном возвращении культового пиратского приключения в новом виде.