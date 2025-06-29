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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 541 оценка

Актёр озвучки Эдварда Кенуэя намекнул на предстоящий ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag

AceTheKing AceTheKing

Актёр Мэтт Райан, подаривший голос Эдварду Кенуэю, главному герою Assassin's Creed IV: Black Flag, намекнул на возможную разработку ремейка игры. Во время встречи с поклонниками он загадочно заметил:

Ты уже прошёл игру? Ну, возможно, придётся пройти её ещё раз. Есть причина, по которой я это говорю, но не могу ничего рассказать.

Эти слова перекликаются с более ранними сообщениями журналиста Тома Хендерсона, который неоднократно заявлял о разработке ремейка Black Flag на обновлённом движке Anvil Engine от Assassin's Creed: Shadows.

По данным Хендерсона, внутренние сроки студии предполагали релиз проекта в ноябре 2025 года. Загадочный комментарий Райана лишь подогрел слухи о возможном возвращении культового пиратского приключения в новом виде.

10
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

"сделал намекнул" то есть вы даже названия статей не проверяете да?

12
sapphire_n
5
borsic

Не пойму, даже если и будет, почему именно эта часть? Она не самая прорывная, средней руки игра.

12
Nodas
Она не самая прорывная

Да вот как раз самая, ибо появилась одна большая полноценная новая механика и куча активностей связанные с этой механикой, которая понравилась большинству

2
PatchyTaran Nodas

Какая новая механика ?

RelexUA PatchyTaran

корабли

Real Slim Shady

Лучше бы сделали ремейк Liberation, единственная часть где можно играть за женского ГГ и использовать "женскую натуру" геймплейно, а не тупо скин.

4
PatchyTaran
1
DezkQ

Зная Юпи, они выкатят очередной второсортный ремастер, под видом ремейка, за фулл прайс ААААА игры ) Или сколько у нх там уже "А" четыре точно было...

-zotik-

Да скореее всего будет уровня эцио эдишен) и надею уровня после правок, а не изначального)

Carissa7517

А потом скажет, что случайно ввел в заблуждение и ничего такого он не имел в виду, все всё не так поняли и тд

Nodas

По факту он ничего и не сказал, и тут некого в заблуждения вводить

X_O_MAX_O_X

Как-то не очень верится, они не могут принца Персии никак дожать, при том что там объём игры меньше в разы. И всё же, рука у них в плане ассасинов хорошо набита, может что-то годное и соберут, с возможностью посещать любой остров, а не так скудно как это было в оригинале .

Человек-Анекдот

Главное чтобы дали бесплатно как с ремастером 3 части

Nodas

Ага щас, ремастер был на том же движке что и 3, только с чуть подтянутыми текстурами, а эта по слухам на новом движке, это по факту полностью новая игра, и бесплатно ее никто давать не будет

PatchyTaran Nodas

На движке Вальгалы илиShadows, сейчас для холуев будут создавать или обновлять движок , зная Гейсофт

1
Unmuted

Только давайте сразу подчеркнем, это будет ремейк самой игры, или защит для нее, включая гомнуво и еще поверх несколько штук "собственных разработок" :D
Если так, то ожидаю .exe весом под 2Гб :D

Destroited
Xbox Forever

да там не ремейк нужен а патч который бы мыло бы убрал бы мыло и детализацию лиц улучшил бы и местности,это бы и и дешевле и проще,патч естественно можно было продавать за 20 баксов и не кто бы не обиделся

RelexUA

игра устарела во многих моментах сейчас я в неё захожу и у меня от всего глаза вылазят на 2к мониторе