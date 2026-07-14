Alinea Analytics: выручка Ubisoft от DLC в Assassin's Creed: Black Flag Resynced превысила $1 миллион

Компания Alinea Analytics подсчитала, что доход Ubisoft от микротранзакций в Assassin's Creed: Black Flag Resynced превысил отметку в $1 миллион, причём почти вся эта сумма была сгенерирована через продажи дополнительного контента в Steam.

Согласно данным аналитиков, самым востребованным DLC в магазине Valve оказался набор карт, на который пришлось 6,34% всей выручки от продаж дополнений, тогда как каждый из наборов стоимостью $9,99 принёс менее 2,65%.

При этом совокупная доля DLC в общем объёме продаж Assassin's Creed: Black Flag Resynced в Steam составила менее 3%, что выглядит скромно на фоне активной критики игры за наличие платных микротранзакций. Аналитики считают, что с точки зрения репутации компании было бы проще отказаться от этой практики.