Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 672 оценки

Анонс приближается? Ubisoft впервые упомянула о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag

Gruz_ Gruz_

В течение многих месяцев в сети появляются слухи и утечки информации об Assassin's Creed IV: Black Flag Remake. Все больше фактов указывает на то, что проект действительно находится в разработке, и, согласно неофициальной информации, игра может выйти в конце 2025 или в начале 2026 года.

Довольно неожиданно тема ремейка была поднята Ubisoft Brasil, которая ответила на сообщение одного из игроков. Фанат серии упомянул, что мечтает об Assassin’s Creed Unity с частотой FPS, на что филиал французской компании коротким комментарием: «Игроки засыпают и просыпаются, думая об AC Unity с частотой 60 кадр/с (или о ремейке Black Flag)». Это прямая отсылка к игре, о которой уже давно говорят в сообществе.

Это первый раз, когда одно из подразделений Ubisoft публично упоминуло о ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag, что сразу же вызвало волну догадок о скором анонсе проекта.

Впрочем, официального анонса еще предстоит дождаться, но все говорит о том, что разработка обновленной версии Black Flag действительно ведется, и Ubisoft постепенно готовит почву для презентации одного из самых ожидаемых ремейков в истории бренда.

Пользователь ВКонтакте

Если в ремейке Флага будет лок на 60 кадров, то пусть сами в него играют. Оригинала уже хватило с залочкой фпс. // Евгений Романенко

СнопакДоминатор

Всем по..й на таких идиотов как ты. 60 фпс ему мало в РПГ игре. Йо.нутый на всю голову.

Merelone СнопакДоминатор

Какая разница какая игра, 60fps после 100+ это такая херь, если ты конечно не всю жизнь на 60-ти сидишь

AndruhaGruz
Юрий Пенкин

какие 60? там 120 уже надо, тем более там есть 60 на xbox по обратке

Gridon

Откровение от бразильского сммщика который просто повторяет слухи с форумов это конечно же спланированный тизер от руководства. Уборщица в монреальском офисе ещё ничего не сливала про дату релиза?

Гейб 30 процентный

Эти слухи уже года два...

Кей Овальд

60 ФПС? Это новость 10-ти летней давности?

нитгитлистер

хмм неужели новое руководсво взялось за работу? да ну не быть не может...

grendel777

Нет чтобы что-то новое создавать, мля, в ремастеры и ремейки ударились... Вместо Флага, тогда уже Юнити бы ремейкнули.