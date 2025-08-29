Анонс приближается? Ubisoft впервые упомянула о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag

В течение многих месяцев в сети появляются слухи и утечки информации об Assassin's Creed IV: Black Flag Remake. Все больше фактов указывает на то, что проект действительно находится в разработке, и, согласно неофициальной информации, игра может выйти в конце 2025 или в начале 2026 года.

Довольно неожиданно тема ремейка была поднята Ubisoft Brasil, которая ответила на сообщение одного из игроков. Фанат серии упомянул, что мечтает об Assassin’s Creed Unity с частотой FPS, на что филиал французской компании коротким комментарием: «Игроки засыпают и просыпаются, думая об AC Unity с частотой 60 кадр/с (или о ремейке Black Flag)». Это прямая отсылка к игре, о которой уже давно говорят в сообществе.

Это первый раз, когда одно из подразделений Ubisoft публично упоминуло о ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag, что сразу же вызвало волну догадок о скором анонсе проекта.

Впрочем, официального анонса еще предстоит дождаться, но все говорит о том, что разработка обновленной версии Black Flag действительно ведется, и Ubisoft постепенно готовит почву для презентации одного из самых ожидаемых ремейков в истории бренда.