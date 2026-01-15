ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 904 оценки

Анонс ремастера Assassin's Creed Black Flag совсем близко? Ubisoft начала добавлять файлы на YouTube

monk70 monk70

Официальный канал Ubisoft Music неожиданно начал перезагружать треки из оригинального саундтрека Assassin's Creed IV: Black Flag. Уже выпущено восемнадцать треков, а на других каналах YouTube наблюдается активность, включая добавление и скрытие видео в соответствующих плейлистах. Такие изменения в аудиовизуальном контенте редко бывают случайными и обычно предвещают предстоящие анонсы, связанные с брендом.

Эти действия практически однозначно указывают на то, что Ubisoft готовит почву для официального анонса ремастер-версии игры, известной в утечках как Assassin's Creed: Black Flag Resynced. По данным Insider Gaming, проект (разрабатываемый под кодовым названием Obsidian) находится в разработке уже некоторое время и должен выйти до конца текущего финансового года, то есть к 31 марта 2026 года. Ремастер музыки идеально вписывается в маркетинговый график, который, по данным источников, должен был начаться в январе.

Однако ситуация динамична и несколько осложняется другими проектами компании, поскольку следует помнить, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time также скоро должен выйти.

Комментарии:  14
Пользователь ВКонтакте

Зачем этому калу ремейк ? Почему ему, а не великолепной второй части ? Черный флаг это даже не ассассин , а пираты карибского моря, причем низкого качества // Lucius Sulla

TikitikiTardeKelemano

Низкого качества? Ты играл вообще? Или очередной высер в сторону юбиков, чисто потому что так делает большинство? Приведи мне пруфы, что игра кал

Anglerfish TikitikiTardeKelemano

Как он приведёт, если не играл?

Уже 2026 год, а упорные "фанаты" после тонны Ососинов продолжают орать о том, что это "не ососины".

ilyaizhboldin Anglerfish

ну они же лучше видят как должна быть игра, не то что разрабы, которые придумали эту франшизу со своим видением и взглядами, которые имеют полное право делать так как они задумали, пробовать разные ходы, проминать почву и тд и тп, ахахаха, это как со странными делами, фанатов настолько у.бало по голове, что они видят смысл и догадки там где впринцыпе автор не закладывал, ну фанаты то лучше как всегда знают, щас набросятся всякие с пеной от бешенства

Carissa7517
Анонс ремастера Assassin's Creed Black Flag совсем близко?

А может и не совсем близко

Константин335

Разве ремастера? Я думал ремейк будет, или в новости перепутали ремастер с ремейком

Киану Мать вашу Ривз

Многие почему то путают ремастер от ремейка, не понимаю почему

Константин335 Киану Мать вашу Ривз

Я тоже не понимаю, ведь ремейк и ремастер это совершенно разное

Аристов--Черный

Скорее всего ремастер. Для полной переделки игры у Юбиков кишка тонка. Графон подтянут, баб изуродуют, геймплей растянут, магазин вкрутят и выпустят.

Аристов--Черный

Давно известный анонс, давно известной игры? Уммм, интрига какая:)))

Хотя я знаю что Юбики могут "удивить"...