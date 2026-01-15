Анонс ремастера Assassin's Creed Black Flag совсем близко? Ubisoft начала добавлять файлы на YouTube

Официальный канал Ubisoft Music неожиданно начал перезагружать треки из оригинального саундтрека Assassin's Creed IV: Black Flag. Уже выпущено восемнадцать треков, а на других каналах YouTube наблюдается активность, включая добавление и скрытие видео в соответствующих плейлистах. Такие изменения в аудиовизуальном контенте редко бывают случайными и обычно предвещают предстоящие анонсы, связанные с брендом.

Эти действия практически однозначно указывают на то, что Ubisoft готовит почву для официального анонса ремастер-версии игры, известной в утечках как Assassin's Creed: Black Flag Resynced. По данным Insider Gaming, проект (разрабатываемый под кодовым названием Obsidian) находится в разработке уже некоторое время и должен выйти до конца текущего финансового года, то есть к 31 марта 2026 года. Ремастер музыки идеально вписывается в маркетинговый график, который, по данным источников, должен был начаться в январе.

Однако ситуация динамична и несколько осложняется другими проектами компании, поскольку следует помнить, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time также скоро должен выйти.