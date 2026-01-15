Анонс ремастера Assassin's Creed Black Flag совсем близко? Ubisoft начала добавлять файлы на YouTube

Официальный канал Ubisoft Music неожиданно начал перезагружать треки из оригинального саундтрека Assassin's Creed IV: Black Flag. Уже выпущено восемнадцать треков, а на других каналах YouTube наблюдается активность, включая добавление и скрытие видео в соответствующих плейлистах. Такие изменения в аудиовизуальном контенте редко бывают случайными и обычно предвещают предстоящие анонсы, связанные с брендом.
Эти действия практически однозначно указывают на то, что Ubisoft готовит почву для официального анонса ремастер-версии игры, известной в утечках как Assassin's Creed: Black Flag Resynced. По данным Insider Gaming, проект (разрабатываемый под кодовым названием Obsidian) находится в разработке уже некоторое время и должен выйти до конца текущего финансового года, то есть к 31 марта 2026 года. Ремастер музыки идеально вписывается в маркетинговый график, который, по данным источников, должен был начаться в январе.
Однако ситуация динамична и несколько осложняется другими проектами компании, поскольку следует помнить, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time также скоро должен выйти.
Зачем этому калу ремейк ? Почему ему, а не великолепной второй части ? Черный флаг это даже не ассассин , а пираты карибского моря, причем низкого качества // Lucius Sulla
Низкого качества? Ты играл вообще? Или очередной высер в сторону юбиков, чисто потому что так делает большинство? Приведи мне пруфы, что игра кал
Как он приведёт, если не играл?
Уже 2026 год, а упорные "фанаты" после тонны Ососинов продолжают орать о том, что это "не ососины".
ну они же лучше видят как должна быть игра, не то что разрабы, которые придумали эту франшизу со своим видением и взглядами, которые имеют полное право делать так как они задумали, пробовать разные ходы, проминать почву и тд и тп, ахахаха, это как со странными делами, фанатов настолько у.бало по голове, что они видят смысл и догадки там где впринцыпе автор не закладывал, ну фанаты то лучше как всегда знают, щас набросятся всякие с пеной от бешенства
А может и не совсем близко
Разве ремастера? Я думал ремейк будет, или в новости перепутали ремастер с ремейком
Многие почему то путают ремастер от ремейка, не понимаю почему
Я тоже не понимаю, ведь ремейк и ремастер это совершенно разное
Скорее всего ремастер. Для полной переделки игры у Юбиков кишка тонка. Графон подтянут, баб изуродуют, геймплей растянут, магазин вкрутят и выпустят.
Давно известный анонс, давно известной игры? Уммм, интрига какая:)))
Хотя я знаю что Юбики могут "удивить"...