Анонс ремейка уже скоро? PEGI выдала возрастной рейтинг Assassin's Creed Black Flag Resynced

Pan European Game Information (PEGI) присвоила рейтинг неанонсированной игре Assassin’s Creed Black Flag Resynced, при этом платформы пока не указаны. Решение PEGI появилось через две недели после публикации пользователем Reddit thequaliti, который заметил упоминание проекта в таблицах локализации для Assassin’s Creed Shadows.
Согласно описанию, Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это исторический художественный вымысел, созданный командой из разных стран. Хотя игра вдохновлена историческими событиями, людьми и местами, разработчики подчеркивают, что использовали творческие свободы для адаптации истории под интерактивный формат.
Слухи о ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag ходят уже давно, и фанаты ждут официального подтверждения. Множество источников предполагают, что игра может быть представлена на The Game Awards 2025, трансляция которой состоится 11 декабря. Если это произойдет, Resynced станет одной из самых обсуждаемых новостей шоу, учитывая популярность оригинала и долгожданное возвращение на пиратские воды Карибского моря.
Хорошо что в игре точно будет Денуво и местные пираты не смогут поиграть
voices38 передает пламенный привет
Ну там ему ещё идти и идти до этой игры. Ну только откуда инфа про дуньку. Хотя зная тюбиков все может быть.
Они все последние игры выпускают с денуво, так что 100% и в этой он будет.
Для меня это по сути последняя нормальная, нет даже классная игра в серии когда Юбики ещё были способны удивлять и радовать классными играми, оригинальными механиками и интересным сеттингом, конечно потом был ещё неплохой Юнити но он был настолько забагованный и поломанный что ужасное техническое состояние испортило все положительные впечатления, а после унылейшего Ориджина серия для меня просто умерла, сейчас этот конвейрный шлак даже бесплатно нет ни какого желания качать.
Тут казалось бы можно и порадоваться что возможно Юбисофт делают ремейк действительно классной части но учитывая что и с ремейками у них тоже всё печально, ни чего хорошего от них видимо ждать не приходится.
Чем она нормальная? Такой-же дроч и уныние как все остальные. Дрочи ресурсы на кораблик, потопи х кораблей, города/форты все одинаковые, копипаста на копипасте копипастой погоняет.
Хахах вот и правду был слив, ой и шляпа может получиться. Больше ремастер чем ремейк. И если и дальше подтвердится слив, то такая игра и за бесплатно не надо.
Не удивлюсь, что некоторых персонажей, покрасят в правильный цвет для тюбиков.
Ну или сделают уродами.
Карта нарисована магазин внутриигровой Вау просто
Это и в оригинальной игре было. Можно было купить, например, набор карт с местоположением всех чертежей, необходимых для топового улучшения корабля, или ресурсы для оного. Оно, вроде, и сейчас продаётся в Юби-Сторе, называется Time-saver pack, или как-то так.
Возможно но что я сомневаюсь что они туда косметику на реалы не сунут
как же без этого...
Очень жду данный ремейк. Надеюсь, что это не просто слухи.
творческие свободы для адаптации истории под интерактивный формат о ноу ноу ноу надеюсь это не то что я думаю