Анонс ремейка уже скоро? PEGI выдала возрастной рейтинг Assassin's Creed Black Flag Resynced

Pan European Game Information (PEGI) присвоила рейтинг неанонсированной игре Assassin’s Creed Black Flag Resynced, при этом платформы пока не указаны. Решение PEGI появилось через две недели после публикации пользователем Reddit thequaliti, который заметил упоминание проекта в таблицах локализации для Assassin’s Creed Shadows.

Согласно описанию, Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это исторический художественный вымысел, созданный командой из разных стран. Хотя игра вдохновлена историческими событиями, людьми и местами, разработчики подчеркивают, что использовали творческие свободы для адаптации истории под интерактивный формат.

Слухи о ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag ходят уже давно, и фанаты ждут официального подтверждения. Множество источников предполагают, что игра может быть представлена на The Game Awards 2025, трансляция которой состоится 11 декабря. Если это произойдет, Resynced станет одной из самых обсуждаемых новостей шоу, учитывая популярность оригинала и долгожданное возвращение на пиратские воды Карибского моря.