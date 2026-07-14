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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 297 оценок

Assassin's Creed Black Flag Resynced дебютировала на 1-м месте в чартах Steam

monk70 monk70

Assassin's Creed Black Flag Resynced дебютировала на первом месте в еженедельном чарте самых продаваемых игр Steam (без учёта доходов от бесплатных игр) за 29-ю неделю 2026 года, которая закончилась 14 июля 2026 года.

Выпуск версии 1.0 Palworld помог увеличить продажи игры настолько, что она заняла второе место.

Granblue Fantasy: Relink вернулась в чарты на третье место, а Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition) дебютировала на пятом месте.

Echoes of Aincrad дебютировала на шестом месте.

Dead by Daylight опустилась на пять позиций, заняв седьмое место, Steam Deck — на три позиции, заняв восьмое место, Cyberpunk 2077 — с седьмой позиции на девятую, а EA Sports FC 26 — на четыре позиции, заняв десятое место.

Список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):

  1. Assassin's Creed Black Flag Resynced - новинка
  2. Palworld
  3. Granblue Fantasy: Relink
  4. MECCHA CHAMELEON
  5. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition) - новинка
  6. Echoes of Aincrad - НОВИНКА
  7. Dead by Daylight
  8. Steam Deck
  9. Cyberpunk 2077
  10. EA Sports FC 26

Список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры):

  1. Counter-Strike 2
  2. Assassin's Creed Black Flag Resynced - новинка
  3. PUBG: Battlegrounds
  4. Palworld
  5. Dota 2
  6. Granblue Fantasy: Relink
  7. Marvel Rivals
  8. MECCHA CHAMELEON
  9. Apex Legends
  10. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition) - новинка

Чарты Steam упорядочены по доходам, включают количество предзаказов и оборудование. Если игра появляется несколько раз, это означает, что у неё несколько изданий.

ПК 97 Индустрия 59
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