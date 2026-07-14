Assassin's Creed Black Flag Resynced дебютировала на 1-м месте в чартах Steam

Assassin's Creed Black Flag Resynced дебютировала на первом месте в еженедельном чарте самых продаваемых игр Steam (без учёта доходов от бесплатных игр) за 29-ю неделю 2026 года, которая закончилась 14 июля 2026 года.
Выпуск версии 1.0 Palworld помог увеличить продажи игры настолько, что она заняла второе место.
Granblue Fantasy: Relink вернулась в чарты на третье место, а Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition) дебютировала на пятом месте.
Echoes of Aincrad дебютировала на шестом месте.
Dead by Daylight опустилась на пять позиций, заняв седьмое место, Steam Deck — на три позиции, заняв восьмое место, Cyberpunk 2077 — с седьмой позиции на девятую, а EA Sports FC 26 — на четыре позиции, заняв десятое место.
Список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):
- Assassin's Creed Black Flag Resynced - новинка
- Palworld
- Granblue Fantasy: Relink
- MECCHA CHAMELEON
- Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition) - новинка
- Echoes of Aincrad - НОВИНКА
- Dead by Daylight
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- EA Sports FC 26
Список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры):
- Counter-Strike 2
- Assassin's Creed Black Flag Resynced - новинка
- PUBG: Battlegrounds
- Palworld
- Dota 2
- Granblue Fantasy: Relink
- Marvel Rivals
- MECCHA CHAMELEON
- Apex Legends
- Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition) - новинка
Чарты Steam упорядочены по доходам, включают количество предзаказов и оборудование. Если игра появляется несколько раз, это означает, что у неё несколько изданий.
Очень жаль. // Lucius Sulla
Заслуженно
вот и славненько
А конкуренты есть? Сейчас не нулевые когда хиты чуть ли не каждый месяц выходили.